Deutsche Adler beim Skifliegen Zweite

dpa-infocom

(dpa) Planica (dpa) - Die deutschen Skispringer haben im letzten Team-Wettbewerb der Saison Platz zwei belegt.

In der Besetzung Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Andreas Wellinger und Richard Freitag kam das DSV-Quartett am Samstag beim Skifliegen in Planica auf 1482,9 Punkte und verdrängte damit Gastgeber Slowenien um 7,4 Punkte auf Rang drei. Unangefochtener Sieger wurde Olympiasieger Norwegen. Daniel André Tande, Andreas Stjernen, Robert Johansson und Johann André Forfang kamen auf unglaubliche 1620,2 Zähler. Sechs der acht Flüge gingen über die 240-Meter-Marke.

Da Polen um Olympiasieger Kamil Stoch, der auf 248,5 und 244,5 Meter flog, nicht über Platz vier hinauskamen, verteidigte Deutschland Platz zwei in der Nationenwertung hinter Norwegen.