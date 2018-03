Vater aller Whistleblower

Stefan Klug

(MOZ) Seit 30 Jahren ist Mark Felt beim FBI, hat es bis zum Vize-Direktor gebracht. Nach dem Tod von J. Edgar Hoover macht er sich berechtigte Hoffnungen, den Gründer der Bundespolizei auf dem Chefsessel zu beerben. Doch Präsident Nixon setzt ihm einen anderen vor die Nase, einen Ex-Offizier ohne jegliche Erfahrung in Sachen Polizeiarbeit. Felt fürchtet um die Unabhängigkeit der Bundesbehörde und seine Ahnung scheint sich zu erfüllen. Denn nachdem der Einbruch bei den Demokraten im Watergate-Hotel offiziell wird, will jener Patrick Gray die Ermittlungen in dieser staatstragende Affäre binnen zwei Tage beenden. Als klar wird, dass die Täter Ex-CIA und Ex-FBI-Agenten waren, die womöglich in höherem Auftrag gehandelt haben, und man versucht, den Vize-Direktor kaltzustellen, lässt Felt seine alten Beziehungen zu einem Journalisten bei der Washington Post spielen. Die berichtet schließlich über die Verstrickungen bis hinauf zu Präsident Nixon in die Angelegenheit und bezieht sich dabei auf eine Quelle names Deep Throat, die fortan von allen Seiten gejagt wird.

Watergate war die Affäre der amerikanischen Regierungsgeschichte und wurde ein ums andere mal verfilmt. Im Mittelpunkt allerdings stand eher selten der Mann, dessen interne Hinweise zur endgültigen Aufklärung der Geschichte beitrugen. Und so wichtig Felts Beitrag dazu war, unumstritten ist seine Person nicht. Während einige ihn als Held sehen, mutmaßen andere, er habe sich schlichtweg an Nixon nur rächen wollen wegen der ausgebliebenen Beförderung. Schließlich sind da auch noch jene, die ihm zugute schreiben, lediglich die Unabhängigkeit jener Behörde bewahren zu wollen, der er ein Leben lang gedient hatte. Schließlich war Felt ja engster Vertrauter von Hoover. Peter Landesman bringt all diese Beweggründe in seinem Streifen aufs Tableau, ohne sich wirklich für eines deutlich zu entscheiden. Er ist aber bemüht, Felt als einen an der Sache interessierten, aber nicht fehlerfreien Mann darzustellen. Die Wahl des für den Film deutlich ergrauten Liam Neeson tut ein übriges dafür, nicht grundsätzlich an der Integrität der Hauptperson zu zweifeln. Die Sichtweise desjenigen, der zur Schlüsselfigur wird, ist dabei der Neuigkeitsfaktor gegenüber bisherigen Betrachtungsweisen. Da aber das Gesamtergebnis bekannt ist, bleibt für Landesmans Werk nur das Biopic und weniger der Polit-Thriller übrig. Es wird also vor allem viel und verschwörerisch geredet, eher weniger große Spannung verbreitet. Dem Zuschauer wird ein interessanter Blick ins Innere des FBI und in die Verstrickungen mit der Macht zu damaliger Zeit ermöglicht. Weniger Unterhaltung als vielmehr eine Geschichtsstunde.

Genre: Biopic; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 103 Minuten; Verleih: Wild Bunch/ Universum; Regie: Peter Landesman; Liam Neeson, Diane Lane, Martin Csokas; USA 2017