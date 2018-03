Die Stadt in 48 (ent-)spannenden Stunden erleben

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Was in Barcelona, Paris, Wien und anderen Großstädten bereits zum Standard gehört, hat seinen Weg nun auch in die Havelstadt gefunden: die sogenannte "Tourist Card' bietet Gästen der Havelstadt künftig die Möglichkeit, ihren Aufenthalt in der Stadt bequemer zu gestalten und gleichzeitig kulturelle Highlights zu attraktiven Vorteilspreisen zu besuchen.

"Wir erleben sehr oft Menschen, die bei uns in der TouristInfo am Counter stehen und erst einmal fragen, was man denn hier so machen kann. Und da gibt es natürlich einiges", erklärt Thomas Krüger, Geschäftsführer der Stadtmarketing- und Tourimusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH (STG), die Intention zur Tourist Card, deren Entstehungsprozess bereits vor einem Jahr beim Touristiker-Frühshoppen entstand und seitdem in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Brandenburg und diversen Partnern zum finalen Produkt gereift ist.

Dabei haben Touristen während eines selbst definierbaren Nutzungszeitraums von 48 Stunden nicht nur die Möglichkeit, über fünfzig verschiedene Rabattcoupons in den Geschäften, Restaurants und Unternehmen in Brandenburg und der umliegenden Region - beispielsweise im Schloss Reckahn oder im Freibad Premnitz - einzulösen, sondern erreichen die gewünschten Ziele dank Kooperation mit den Verkehrsbetrieben Brandenburg auch noch kostenfrei. Inkludiert ist im Tourist-Card-Preis von 8.50 Euro pro Person zudem ein Besuch im Brandenburgischen Landes- sowie im Industriemuseum und eine Schnuppertour durch die Neustadt. Ein umfassendes Konzept, an dem STG und Tourismusverein lange gefeilt haben.

"Die Umsetzung der Tourist Card war mit mehr Hürden gespickt, als wir zunächst angenommen hatten. Anhand ganz unterschiedlicher Szenarien und "Wenn-Dann'-Fragen haben wir aber versucht, den Wünschen und Bedürfnissen aller Gästegruppen gerecht zu werden, sodass letztendlich nach einem Jahr ein Produkt entstanden ist, von dem alle Touristen, und sicherlich auch der eine oder andere Brandenburger, profitieren", erörtert Thomas Deterling, Vorsitzender des Tourismusvereins die Vorteilskarte, die vor einigen Wochen bereits auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin positiven Anklang fand.

"Gerade dort wurde nochmal deutlich, wie groß das touristische Potenzial unserer Region ist und welche Renaissance es aktuell erlebt. Um sich hier gut zu positionieren, sind "mundgerechte' Angebote, wie die Tourist Card sie bietet, eine tolle und runde Sache", freute sich Oberbürgermeister Steffen Scheller bei der offiziellen Vorstellung der Tourist Card in dieser Woche. Sie ist ab und sofort bei zwanzig Verkaufsstellen in der Havelstadt zu haben.