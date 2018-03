Märchenstunde im Abgeordnetenhaus

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Politiker erzählen gerne Märchen. Das ist ein weit verbreiteter Volksglaube.

Im Berliner Abgeordnetenhaus wird daraus auch gar kein Hehl gemacht. Seit Freitag laden dort Politiker ganz offiziell zu Märchenstunden ein. Statt um Wahlversprechen geht es allerdings um die Werke der Gebrüder Grimm. Die ersten Zuhörer, die am Freitagvormittag über den roten Teppich in den Festsaal strömen, nehmen auf bunten Kissen Platz.

Der Märchen-Onkel heißt Ralf Wieland und ist seit 2011 Präsident des Parlaments. Die drei Geschichten, die er vorliest, handeln von Liebe und Mut, Macht und Missgunst, Lüge und Wahrheit. Am Ende siegt natürlich die Gerechtigkeit.

Die jüngsten Zuhörer sind acht Jahre alt und stammen aus einer Weddinger Schule mit hohem Migrantenanteil. Nach ein paar Minuten Lesung rutschen einige unruhig auf ihren Kissen hin und her, bleiben aber ansonsten still. „Die meisten sitzen zu Hause nur vor Geräten, da ist die Aufmerksamkeitsspanne unheimlich kurz“, sagt Referendarin Lioba Rademacher. Dass aber ausgerechnet der hibbelige Boran aufmerksam zuhört, freut sie besonders.

In „Das Wasser des Lebens“ kämpfen drei Brüder um die Gunst und das Erbe ihres kranken Vaters. Auf der Suche nach der rettenden Medizin scheitert einer, weil er unflätig zu einem Zwerg ist. „Man muss auch höflich sein, um etwas zu erreichen“, hat die elfjährige Jade von der Papageno-Grundschule Mitte aus dem Märchen mitgenommen.

Als nach etwa 30 Minuten aus der Märchenstunde eine Fragestunde wird, ist auch der letzte wieder hellwach. „Macht die Arbeit Spaß? Sind sie reich? Wie wird man Politiker?, wollen die Kids wissen. Wieland berichtet, dass er gerade mit einem Oppositions-Politiker aus dem Kongo über die schwierige Lage in dessen Heimatland gesprochen hat und um zwölf mit einem französischen Kollegen zum Mittagessen verabredet ist. Er berichtet auch, dass er Speditionskaufmann gelernt hat, mit 16 in die Partei eingetreten ist und lange ehrenamtlich in der Politik gearbeitet hat, bevor er ins Abgeordnetenhaus kam. Matthis interessiert sich für den Audi, den Wieland als Dienstwagen fährt. Sein Freund Bobby will wissen, warum der 61-Jährige einst in die SPD eingetreten ist. „Damals war Willy Brandt an der Macht, der hat mich sehr beeindruckt“, erzählt Wieland.

„Ich finde es cool, dass der Präsident des Abgeordnetenhauses sich höchstpersönlich für uns Zeit nimmt“, sagt der zehnjährige Lenny, der gleich nach einem Autogramm fragt. Das bekommen im Anschluss alle. „Das ging hier erstaunlich diszipliniert ab, da können sich die Abgeordneten ruhig mal etwas abgucken“, sagt Wieland nach der Märchenstunde. Die gab es bisher nur im Rahmen der Berliner Märchentage im November.

„Die Nachfrage war aber so groß, dass wir daraus nun eine feste Reihe gemacht haben“, erklärt Laura-Sophie Zier vom Märchenland-Verein. Neben Wieland wollen sich auch seine Stellvertreterinnen Cornelia Seibeld (CDU) und Manuela Schmidt (Linke) einmal monatlich im Parlament mit Klassen aus Berlin und Brandenburg treffen. Wer will, bekommt danach noch eine Führung durch das Haus.

Schulklassen können sich für die Märchenstunden per Telefon (030 34709479) oder E-Mail an: gautin@maerchenland-ev.de anmelden.