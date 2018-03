Ketziner Europaschule ist "medienfit"

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel (MOZ) "Bisher haben wir wöchentlich dem Rahmenlehrplan entsprechend in den Klassen drei bis sechs wöchentlich lediglich eine Schwerpunktstunde Medienbildung. Künftig werden wir die digitalen Medien in allen Fächern in den ganz normalen Unterricht einbinden", ist Katrin Peppler, Rektorin der Ketziner Europaschule, sichtlich stolz auf diese nunmehr bestehende Möglichkeit. Seit dem Jahre 2016 ist die Schule eine von zehn Referenzschulen des Landes Brandenburg im Projekt "medienfit".

Im Sommer des Vergangenen Jahres hatte die Schule ein entsprechendes Konzept eingereicht, das in diesen Tagen vom Potsdamer Bildungsministerium bestätigt wurde. Verbunden damit sind Fördermittel in Höhe von rund 40 000 Euro.

"Mit diesem Geld können wir für die Schüler 25 Arbeitsplätze mit fest installierten Computern einrichten und weitere etwa 30 Tablets sowie einen Beamer anschaffen und das dafür notwendige WLAN installieren", nennt die Rektorin die technischen Voraussetzungen für die Nutzung der digitalen Medien im Unterricht.

Die Schüler müssten bereits jetzt und auch schon im Hinblick auf den Beruf lernen, mit den digitalen Medien selbständig und verantwortungsbewusst umzugehen, sagte sie.

Auch für die Unterrichtsgestaltung sind die Medien wertvoll. Die Schüler können künftig auf entsprechende Apps mit Inhalten zugreifen, die für Übungen im Unterricht eingesetzt werden sollen. Wichtig ist, dass die Schüler mit den Medien individuell und mit ihrem Tempo arbeiten können. So besteht die Möglichkeit, dass sie sich selbständig zusätzliche Aufgaben suchen.

Immer wieder wird in den Diskussionen um die Nutzung digitaler Medien im Unterricht die Frage gestellt, wie ein Missbrauch verhindert werden kann, weil auf den Medien andere als die vorgegebenen Seiten aufgerufen werden. "Wir werden für die PC und Tablets nur Apps von unterrichtsrelevanten Plattformen freischalten", betonte die Rektorin.

Mit Beginn des neuen Schuljahres sollen die neuen Medien vollständig in den Unterricht einbezogen werden können. Die Vorfreude ist schon da.