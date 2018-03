Wie fürs (Heim)Kino gemacht

Stefan Klug

(MOZ) Nachdem er in Jerusalem mal eben einen spektakulären Reliquienraub aufgeklärt und damit die Spannungen zwischen drei Religionen geglättet hat, will Hercule Poirot von Istanbul aus in den Urlaub fahren. Im noblem Orient-Express kommt der belgische Meisterdetektiv aber nur kurz zur Erholung. Nicht nur, dass der Luxuszug in einer Lawine stecken bleibt, in der 1. Klasse findet sich auch ein Toter, der am Abend zuvor noch quicklebendig seine Cocktails schlürfte. Jener Edward Ratchett gehört zwar nicht zu jenen Menschen, denen man zwingend eine Träne nachweint, aber Mord ist Mord, da ist sich Poirot sicher. Gleichwohl war die Abteiltür des zwielichtigen Kunsthändlers von innen verschlossen, doch das gute Dutzend Messerstiche in die Brust kann sich der Ami ja nicht selbst zugefügt haben. Die Erfahrung des Ermittlers sagt, dass da, wo ein Motiv ist, sich auch ein Täter findet. Und so beginnt er zu fragen, jeden einzelnen der gutbetuchten Mitreisenden, auch nach Dingen, die vermeintlich nur eine Nebenrolle spielen.

Der „Mord im Orient-Express“ gehört zu Agatha Christies berühmtesten Werken und die Verfilmung mit Peter Ustinov steht dem nur wenig nach. So ein Stoff verwurstet man nicht mal eben in einem Remake. Doch die Lust daran war offensichtlich groß, verrät ein kurzer Blick in die Besetzungsliste. Johnny Depp als Leiche, Willem Dafoe gut für drei Sätze und Judi Dench vor allem für düstere Blicke. Da kann sich Michelle Pfeiffer ja geradezu spielerisch entfalten im Vergleich zu ihren berühmten Kollegen, die sämtliche Nebenrollen besetzen. Kenneth Branagh als Regisseur und Hauptdarsteller in Personalunion hat also einen ebenso illustren wie sehenswerten Cast um sich versammelt. Gerade gut genug, solch eine Geschichte in sich bewegende Bilder zu gießen. Und was für welche. Opulenz, wohin das Auge blickt. Jerusalem, Istanbul und schließlich der Zug selbst erstehen aus der Geschichte auf und begeistern den Betrachter. Pracht, Stil und irgendwie auch der Geist der guten alten Zeit entfalten sich vor dem Betrachter. Man denkt mir Grauen daran, dass der Express, politisch korrekt, hier statt mit Dampf- mit einer E-Lok vorgefahren wäre... Die bildliche Klasse wird durch die 4-K-Auflösung natürlich bravourös unterstützt. Einmal mehr zeigt sich, dass eine Kombination aus allen bildverbessernden Möglichkeiten von Farbe über Kontrast bis eben hin zur höheren Pixelzahl es ermöglichen, einen überzeugenderen räumlichen Eindruck zu erzeugen als die auf Effekt getrimmte 3-D-Darstellung. Dank HDR bleibt auch das kleinste Detail in dunkler Ecke nicht verborgen. Visuell ein Meisterwerk. Inhaltlich war Branagh auf gutem Weg dahin, ist aber mit dem Express ein wenig in der Lawine stecken geblieben. Denn ab dem Zeitpunkt, an dem Poirot seine Befragungen beginnt, wirkt die Handlung ein wenig statisch. Mehr auch filmische Rückblenden oder gar andere, neue Ideen, hätten dem Gesamtprodukt sicher gut getan. Schließlich verfügt man heute ja über ganz andere Mittel als Christie zu ihrer Zeit. Die vor allem dia- oder besser monologlastige Zusammenfassung der Verstrickungen aller Beteiligten fällt hier zum Rest des Geschehens deutlich ab. Ungeachtet dessen aber bleibt es bei einer klaren Empfehlung sowohl inhaltlicher wie vor allem bildlicher Art.

Genre: Thriller; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 114 Minuten; Verleih: 20th Century Fox HE; Regie: Kenneth Branagh; Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer; USA 2017