Patrik Rachner

Havelland (MOZ) Die Jungsozialisten (Jusos) im Havelland haben einen neuen Vorstand gewählt. Vorsitzende bleibt Cathy Bockelmann. Gemeinsam mit Alexander Rusche, Maurice und Frederik Heinrihar und weiteren Mitstreitern will die 31-jährige Lehrerin künftig deutlich stärker politisch Position beziehen. Kevin Kühnert, Bundesvorsitzender der Jusos und zugleich Jungstar der SPD, hat schließlich den Nährboden dafür bereitet. Auf der Welle seines Erfolges wollen die havelländischen Jusos natürlich mitsurfen, wie Bockelmann BRAWO-Redakteur Patrik Rachner im Interview verraten hat.

Glückwunsch, Frau Bockelmann! Ihre dritte Amtszeit als Juso-Vorsitzende hat begonnen. Sind Sie zufrieden?

Cathy Bockelmann: Herzlichen Dank! Ja, das bin ich. Ich freue mich auf die kommende Zeit. Diese wird ja sehr spannend, da viele Wahlen anstehen.

Sie sind auch stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Falkensee. Welches Amt ist für Sie eigentlich bedeutsamer?

Bockelmann: Ich kann Ihnen ehrlich gesagt gar nicht sagen, welches Amt tatsächlich bedeutsamer ist. Fakt ist: Falkensee gehört zu den größten Ortsvereinen der SPD in Brandenburg. Für mich ist es deshalb auch eine Ehre stellvertretende Vorsitzende zu sein. Das Havelland ist auch kein kleiner Unterbezirk. Wir haben viele junge Mitglieder, die wir für Politik begeistern wollen.

Haben Sie persönlich grundsätzlich weitere politische Ambitionen, Stichwort Kommunalwahlen 2019?

Bockelmann: Eine Kandidatur kann ich mir durchaus vorstellen. Ob ich lieber in den Kreistag möchte oder in die Stadtverordnetenversammlung in Falkensee - da habe ich mich aber noch nicht festgelegt.

Wie viele Mitglieder haben die Jusos im Havelland eigentlich aktuell?

Bockelmann: Im Havelland gibt es 58 Juso-Mitglieder. Des Weiteren haben wir noch Juso-Gastmitglieder und Unterstützer.

Wie viele Neueintritte gab es zuletzt?

Bockelmann: Seit Januar 2018 gab es 34 Neueintritte, leider auch zehn Abgänge. Fünf sind ausgetreten und fünf sind weggezogen. Von den 34 Neuzugängen sind sogar zwei im neuen Vorstand vertreten.

Wie wollen Sie es schaffen, nicht nur in Falkensee und Umgebung als Jusos in Erscheinung zu treten?

Bockelmann: Zunächst einmal müssen wir zeigen, dass Politik für junge Leute interessant sein kann. Und dazu gehört meiner Meinung nach mehr Öffentlichkeitsarbeit. Wir müssen viel stärker in Erscheinung treten, indem wir zum Beispiel Veranstaltungen für junge Leute planen. Natürlich ist das keine Garantie, dass sie dann auch zu uns kommen. Aber einen Versuch wäre es wert.

Fakt ist aber auch, dass das Havelland groß ist. Zwischen Falkensee und Rathenow liegen mehr als 50 Kilometer. Ohne gute Infrastruktur ist es kaum möglich, von A nach B zu gelangen. Und das gilt natürlich auch für die jungen Menschen in unserem Kreis. Unter der Woche einfach mal nach Rathenow fahren, um an einer Veranstaltung der Jusos teilzunehmen, ist für viele einfach nicht möglich. Selbiges gilt auch für Falkensee. Wir müssen versuchen, eine Balance zu finden, dass alle die Möglichkeit haben, am politischen Leben teilzunehmen.

Was erwarten Sie in diesem Zusammenhang von den SPD-Ortsvereinen?

Bockelmann: Ich würde mir wünschen, dass die SPD Ortsvereine ihre jungen Mitglieder animieren, bei den Jusos mitzuwirken. Auch mehr Unterstützung bei der politischen Arbeit wäre schön. Gerade für unsere neuen Mitglieder sind die Tipps und Ratschläge der ,alten Hasen' sehr wertvoll. Ein Mentoring-Programm wäre weiterhin eine tolle Möglichkeit, die neuen Mitglieder, egal ob jung oder alt, an die politische Arbeit heranzuführen.

Warum herrscht erst jetzt eigentlich wieder Aufbruchsstimmung?

Bockelmann: Leider war es in den vergangenen zwei Jahren schwierig, Präsenz in der Öffentlichkeit zu zeigen. Der Juso-Vorstand hat sich immer weiter dezimiert, so dass ich letztendlich alleine war. Das ist auch natürlich. Wenn man sein Abi in der Tasche hat, fängt man mit dem Studium an und verlässt oft seine Heimat oder man ist im Schulstress (...). Aber jetzt bin ich froh, dass die Jusos Havelland einen neuen, motivierten Vorstand haben.

Und was schwebt Ihnen konkret vor? Soziale Netzwerke werden immer wichtiger, nicht wahr?

Bockelmann: Bei Facebook haben wir eine eigene Seite, die auch regelmäßig mit Neuigkeiten befüllt wird. Über die Homepage der SPD Havelland ist nun eine Verlinkung zu den Jusos in Planung. Sie haben recht, soziale Netzwerke sind heute sehr wichtig, da müssen wir noch an unserem Auftritt arbeiten.

Und inhaltlich? Welche Akzente wollen die Jusos künftig setzen?

Bockelmann: Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Infrastruktur weiter ausgebaut und verbessert wird. Auch finden wir es gut, dass das Hallenbad in Falkensee endlich Realität werden wird. Der soziale Wohnungsbau liegt uns auch sehr am Herzen. Gerade in Falkensee ist es schwer, als junger Mensch eine bezahlbare Wohnung zu finden. Dabei hat Falkensee eine tolle Lage, viel Grün und die Nähe zu Berlin ist nicht zu unterschätzen. All das ist ideal für Studenten und Azubis.

Insgesamt soll das Havelland attraktiver für junge Leute sein. Wir brauchen also mehr Freizeitaktivitäten oder auch Ausgehmöglichkeiten. Und: Stichwort Digitalisierung. Diese muss meiner Meinung nach unbedingt weiter ausgebaut werden, da sie auch ein Stück weit Mobilität für junge Leute bedeutet.

Werden die Jusos auch den Wahlkampf im kommenden Jahr annehmen?

Bockelmann: Ja, unbedingt! Wir helfen da, wo wir helfen können.

Was halten Sie von Kevin Kühnert, taugt er als Vorbild für aufstrebende junge Menschen in Ihrer Partei, der SPD?

Bockelmann: Kevin Kühnert ist in meinen Augen ein tolles Vorbild für uns. In den vielen Politik-Talkshows, in denen er zu Gast war, hat er immer wieder gezeigt, mit wie viel Leidenschaft er für eine Sache kämpft. Er hat immer sachlich argumentiert, ist nie beleidigend geworden.

Ich finde, Kevin hat Werte vermittelt, die leider in unserer Gesellschaft immer weiter verloren gehen: Respekt und Anstand. Leider haben wir in den Talkshows auch gesehen, dass ältere Menschen vor jungen Menschen keinen Respekt haben und sie nicht ernst nehmen. Aber unser Juso-Bundesvorsitzender hat das mit Anstand und Würde hingenommen, hat weiter gekämpft. Auch wenn er die GroKo nicht verhindern konnte, kämpft er weiter für eine bessere, lebensfähigere Gesellschaft.

Dafür gebührt ihm große Anerkennung. Und sein unermüdlicher Einsatz sollte vielen jungen Menschen als Vorbild dienen. Wenn ich etwas erreichen will, dann muss ich dafür etwas tun, auch wenn man damit aneckt. Im Übrigen glaube ich auch, dass Kevin für junge Frauen auch ein Vorbild sein kann.

Für eine Sache einzutreten, ist schließlich unabhängig vom Geschlecht.

Also braucht die SPD grundsätzlich mehr junge Leute von seinem Schlag?

Bockelmann: Definitiv, ja! Das wäre wirklich wünschenswert.

Vielen Dank, Frau Bockelmann!