Handelsstandort an Berliner Straße bleibt

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Auch nachdem der Netto-Markendiscount in der Berliner Straße geschlossen hat, bleibt Fleischermeister Dietmar Will mit seiner Fleisch- und Wurstwarenproduktion und seiner Verkaufsfiliale am gewohnten Ort. „Es kursieren Gerüchte, dass der ehemalige Markt abgerissen wird, die entbehren jeglicher Grundlage“, sagt er. Von seinem Vermieter weiß er, dass bereits Verhandlungen mit neuen Mietern laufen. Abgerissen worden ist lediglich die Paketstation, die Netto untervermietet hatte. Will: „Gerade vor Ostern möchte ich meinen zahlreichen Stammkunden nicht nur schöne Ostergrüße senden, sondern versichern: Ich bin für Sie mit meinem ganzen Sortiment da!“ In Absprache mit dem Vermieter sucht der Fleischermeister nach einem Bäckereibetrieb, der neben ihm eine Filiale einrichten möchte. Der Standort stehe also nicht zur Disposition.

Die Netto-Markendiscount-Landschaft in Strausberg bleibt aber in Bewegung. Wie die Sprecherin Luisa Huth mitteilt, steht am 15. Mai die Neueröffnung des Marktes im Südcenter bevor. Die wird von den Strausberg-Vorstädtern schon sehnsüchtig erwartet. Ursprünglich war das Ziel, noch im alten Jahr den neuen Markt im Südcenter zu eröffnen. Am 14. Mai sollen nun mit Ladenschluss im alten Netto-Markt nebenan für immer die Lichter ausgehen. „So garantieren wir unseren Kunden einen nahtlosen Übergang“, schreibt Luisa Huth. Der neue Markt im Südcenter folge dem aktuellen Netto-Konzept. Eine sogenannte Bake-Off-Station biete ein großes Sortiment an frischen Brot- und Backwaren. Auf einer Verkaufsfläche von 1017 Quadratmetern werde ein Sortiment von rund 4000 Artikeln angeboten, teilt die Sprecherin mit.