Die Oder zum Abschied

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Einen Abschied hat es in dieser Woche in der Neuzeller Amtsverwaltung gegeben. Gundula Neumann, die unter anderem für das Friedhofswesen verantwortlich war, hat das Arbeitsleben mit 63 Jahren ad acta gelegt. Jetzt darf sie ihren Ruhestand genießen.

„Sie war ein fleißiges Bienchen“, lobt Amtsdirektor Hans-Georg Köhler, „und sie ist immer ruhig geblieben, selbst wenn es mal hektisch war.“ Das haben er, sein Team und die Besucher immer geschätzt. „Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und viel Gesundheit“. Zum Abschied gab es für Gundula Neumann ein Gemälde, und zwar von der Oder in Ratzdorf, gemalt von Brigitte Thater. „Wir schenken unseren Mitarbeitern zum Abschied immer ein Bild“, sagt Melitta Richter von der Amtsverwaltung. Dabei versuche man auch, auf Wünsche einzugehen.

Bei Gundula Neumann gehört die Oder zum Leben. Sie wurde in Ratzdorf geboren, lebt mittlerweile in Wellmitz. Bevor sie im Jahr 2000 in der Amtsverwaltung angestellt wurde, arbeitete sie als Schulsekretärin an der bereits vor Jahren geschlossenen Grundschule in Wellmitz.