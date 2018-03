Vom Seeadler bis zum Tiger

Simone Weber

Rathenow Günter Hübner ist nicht nur Ornithologen ein Begriff. Durch seine Fotos aus dem Naturpark Westhavelland, aber auch jenen, die auf vielen Reisen in die Naturparadiese Europas und der Welt entstanden und die er seit 1993 regelmäßig an der Volkshochschule präsentiert, kennen den Rathenower viele Menschen. Einige Fotos wurden auch in Zeitschriften, Magazinen und Büchern publiziert. Am 18. April feiert Hübner seinen 80. Geburtstag. Eine Auswahl seiner Fotos stellt der NABU zum 20. Geburtstag des Naturparks Westhavelland aus.

Der gebürtige Berliner wuchs in Grüneberg im heutigen Landkreis Oberhavel auf. Nach seinem Studium zum Biologie- und Chemielehrer an der Humboldt-Universität in Berlin wurde Hübner, wie damals üblich, für seine ersten Jahre als Lehrer „entsandt“. „Ich hatte die Wahl zwischen Mildenberg und Marienthal im damaligen Kreis Gransee und entschied mich für Marienthal. Dort unterrichtete ich bis 1977“, erinnert sich Günter Hübner. „Das war die richtige Wahl. In der Region gab es viel Wasser, und ich konnte meinem Hobby, der Ornithologie, nachgehen.“

Seine Diplomarbeit „Die Balz der Großtrappe“ führte Hübner in ein damaliges Großtrappen-Vorkommen bei Zossen. „Mit dem Motorrad bin ich aber schon regelmäßig ins Westhavelland gefahren. Am Gülper See konnte man während des Vogelzugs im Frühjahr und Herbst viele Vogelarten beobachten“, so der Hobbyfotograf weiter. „Noch aus dieser Zeit habe ich tolle Fotos.“

Schon seit seiner Kindheit interessierte sich Hübner für die Natur. „Als Kind las ich die Bücher meines Vaters von Hermann Löns. Die Filme des DDR-Naturfilmers Helmut Drechsler, der als erster in Farbe filmte, verschlang ich geradezu“, erzählt er. „Natürlich sah ich auch die tollen Reportagen von Heinz Sielmann und Bernhard Grzimek. Am meisten interessierte mich schon immer die Vogelwelt.“

Mitte der 1950er Jahre war Günter Hübner Mitglied des Kulturbunds der DDR geworden, damals noch „Natur- und Heimatfreunde“. Bereits im Kreis Gransee leitete er die Fachgruppe Ornithologie. 1977 zog Günter Hübner, der Liebe wegen, nach Rathenow. Seine Frau Gudrun, gelernte Fotografin, teilt die Leidenschaft für die Natur und die Fotografie. In der Region unterrichtete er zunächst zwei Jahre lang in Hohennauen, danach an der damaligen Rathenower EOS „Karl Marx“ (heute Jahn-Gymnasium) und seit Mitte der 1980er Jahre bis zum Ruhestand (1996) an der Bürgel-Schule.

Seit 1991 leitete Hübner die NABU-Fachgruppe Ornithologie. 2010 übernahm dies sein langjähriger Freund Peter Haase. Seit 1956 fotografiert Hübner, zuerst mit einer Praktica-Spiegelreflexkamera im Sechs-mal-sechs-Zentimeter-Format. „Wir sind viel in die Länder gereist, in die das uns zu DDR-Zeiten möglich war. So nach Polen, Ungarn oder ins rumänische Donaudelta“, erzählen Hübners. „Unsere erste große Reise führte uns, dem Zug der Vögel folgend, 1994 nach Tansania und Kenia. 2001 erkundeten wir drei Wochen lang den bekannten brasilianischen Nationalpark, das Pantanal, und 2005 reisten wir nach Indien.“ Dort schoss Hübner eines seiner Lieblingsfotos: einen Tiger an der Wassertränke. Sein Lieblingstier in Brandenburg ist der Graukranich. Seit vielen Jahren betreuen Hübners die 111 Revierpaare als Beauftragte für hier brütende Kraniche. Anfang 2007 stieg Günter Hübner von analoger auf digitale Technik um. „Wir reisen immer noch, zuletzt 2016 nach Südpolen, in die Karpaten und in die Hohe Tatra“, sagt er. „Nur auf Bäume klettere ich nicht mehr. Aber mit meiner Coolpix 9000 mit 83-facher Vergrößerung (entspricht analog 2.000 Millimeter) mache ich immer noch viele Fotos.“