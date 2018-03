Mehr Stellplätze für Pendler

Martin Stralau

Erkner (MOZ) 80 der 110 Stellplätze für Autos entstehen südlich des Jobcenters – 32 auf der Böschung und 48 auf der Fläche neben der Grundwasserreinigungsanlage. Auf letzterer wird seit Jahren wild geparkt. Damit die Arbeiten starten können, wird am Montag die Absperrung vor der Zufahrt aufgebaut. „Ab Mittwoch ist diese dann komplett zu“, sagt Clemens Wolter vom Bauamt.

Der gesamte Bereich sei besonders sensibel zu behandeln, denn unter der Erde lagern die Chemie-Altlasten. Sie sind mit einer unterirdischen, in 80 Zentimetern Tiefe liegenden Folie abgedichtet. Damit die Arbeiten fachgemäß ablaufen, übernimmt ein mit solchen Altlasten vertrautes Ingenieurbüro die Baubegleitung, erklärt Wolter. Weitere 30 Pkw-Stellplätze werden auf einer freien Grünfläche östlich der Stadthalle gebaut.

„Mit diesen Maßnahmen sind alle Flächenreserven verbraucht“, sagt Bauamts-Mitarbeiterin Karla Kosche. „Spätestens, wenn der Regionalbahnverkehr ab 2022 von zwei auf drei Fahrten pro Stunde erweitert wird, müssen wir uns was überlegen.“ Denn mehr Züge ziehen auch mehr Pendler mit Fahrzeugen an. Die Parkplatznot könne man nur über den Öffentlichen Personennahverkehr lösen, sagt sie. Selbst die Erweiterung auf knapp 590 Parkflächen für Autos werde nicht reichen. „Schon heute stehen hier regelmäßig bis zu 700.“

Die zusätzlichen Pkw-Stellplätze sollen bis zu den Sommerferien fertig sein, ebenso wie 32 neue Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Gebaut werden diese am Bahnhof, genauer: am barrierefreien Aufgang zum Zugverkehr Richtung Frankfurt (Oder). Beide Maßnahmen sind Teil eines 1,2 Millionen Euro teuren Maßnahmenpakets, für das die Stadt Fördermittel in Höhe von 850 000 Euro vom Landesamt für Bauen und Verkehr bekommt. Dazu gehört auch, den neben der Stadthalle befindlichen Busbahnhof behindertengerecht zu gestalten. Ausstiegs- und Warteflächen werden barrierefrei umgebaut. „Mit dem Start der Sommerferien beginnen wir damit, die alten Bussteige abzubrechen“, sagt Karla Kosche. Dieser Zeitpunkt sei gewählt worden, weil der Fahrplan dann etwas ausgedünnt sei und außerdem die neuen Pkw-Stellplätze schon fertig sind. Denn für die Umbauten müsse ein Teil der Parkfläche am Busbahnhof gesperrt werden.

Im Mai wird außerdem die provisorische Bushaltestelle am Abzweig Bahnhofstraße/Julius-Rütgers-Straße fertig gebaut – eine Ausstiegsfläche für die Linie 161. Spätestens am 31. Oktober sollen alle Maßnahmen abgeschlossen sein. Mit inbegriffen ist eine neue Straßenbeleuchtung und ein modernes elektronisches Fahrgastinformationssystem.