Nach dem Abi erstmal Geld verdienen

René Matschkowiak

Sie sind gefragt wie nie – Brandenburgs Handwerker. Ihre Berufe vereinen klassische Fertigkeiten mit moderner Technik. Wir zeigen, was junge Leute im Handwerk werden können und stellen Betriebe vor, die ausbilden. Heute: Autohaus Bohlig in Frankfurt (Oder).

„Eigentlich“, sagt Viviane Burmeister, „wollte ich Zweiradmechanikerin werden“. Weil das aber ein extremes Saisongeschäft ist, hat sich die Neunzehnjährige vor anderthalb Jahren für die Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin entschieden.

Sie ist damit noch immer eine extrem seltene Spezies in ihrem Beruf. Von 22 Mitschülern in ihrer Berufsschulklasse ist sie die einzige Frau, erzählt sie. In ihrem Ausbildungsbetrieb bei Honda Bohlig im Frankfurter Ortsteil Markendorf will man das Thema Mann oder Frau gar nicht so hoch hängen. „Wir hatten schon mal eine Frau, die Kfz-Mechatroniker geworden ist und auch Viviane steht männlichen Azubis gegenüber keinen Deut schlechter da“, sagt Karsten Bohlig. Seit 1996 ist er Chef der Honda Vertretung im Osten Brandenburgs. Im Vergleich zu ganz Deutschland liegt der Marktanteil der japanischen Automobile in dieser Region höher.

Das versucht Karsten Bohlig auch in Ausbildungsstellen umzumünzen, was allerdings nicht in jedem Jahr klappt. „Seit etwa zehn Jahren sieht man schon einen Rückgang bei der Beliebtheit dieses Berufs“, hat er festgestellt. Zwar kann auch er nicht alle Azubis nach der Lehre behalten. „Diejenigen, die wir nicht ausbilden, fehlen ja am gesamten Markt“, erklärt er.

Über Job-Perspektiven, das weiß auch Viviane Burmeister, braucht sie sich keine Sorgen zu machen. Ihre Entscheidung, nach dem Fachabitur in diesem Bereich durchzustarten, bereut sie keine Sekunde. „Ich wollte nicht studieren, sondern nach dem Abi erst mal Geld verdienen“, so die junge Frankfurterin.

Nach Ansicht ihres Chefs hat sie genau die richtige Entscheidung getroffen. In zehn bis 15 Jahren, wenn die jetzt um die 50-Jährigen in Rente gehen, die in vielen Betrieben Leistungsträger sind, wird der Fachkräftemangel noch mal verschärft werden, meint Karsten Bohlig. „Handwerk hat gerade jetzt goldenen Boden.“

Insbesondere die jungen Menschen, die die zehnte Klasse mit einem Notendurchschnitt zwischen 2 und 3 abgeschlossen haben, fehlen. „Die entscheiden sich heute Abitur zu machen, um danach zu studieren“. Dabei sei der Beruf des Kfz-Mechatronikers durchaus spannend. So dreckig wie früher mache man sich bei Weitem nicht mehr, so der Autohaus-Chef. Mechanik werde bei modernen Autos immer kleiner geschrieben und Elektronik dafür immer größer.

Für Vivian Burmeister kein Problem. Auch über den derzeitigen Hype um Elektroautos macht sie sich keine Sorgen. Noch fahren schließlich kaum welche und auch hier muss mal was repariert werden. „Die Batterien sorgen zwar schon für Respekt, aber auch das kann man lernen“, findet sie. „Außerdem wird uns der Verbrennungsmotor trotz der derzeitigen Untergangsstimmung noch lange begleiten“, ist sich Karsten Bohlig sicher.