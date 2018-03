Amphibiensammeln mit der Naturwacht

Juliane Keiner

Bad Belzig (BRAWO) Ja Hallo erstmal... Die Naturwacht bittet zum Krötensammeln. Seit einigen Jahren befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Stadionteich in Bad Belzig ein Amphibienschutzzaun. Im Frühjahr werden dort tausende Kröten, Frösche und Molche sicher zum Laichgewässer umgesetzt. Wer helfen möchte, ist herzlich am kommenden Sonnabend, 31. März, ab 14.30 Uhr zum Amphibiensammeln eingeladen. Auf der täglichen Routinekontrolle werden gemeinsam mit der Naturwacht Hoher Fläming die Fangeimer kontrolliert, die Tiere nach Art und Anzahl erfasst und zum Laichgewässer gebracht. Vertreter der Naturwacht erläutern die Bedeutung und Lebensweise der Amphibien und stellen Interessierten die Arten im Detail vor. Die Tour ist für Rollstuhlfahrer mit Begleitperson geeignet. Wer mitmachen möchte, trifft um 14.30 Uhr am Parkplatz am Haus am See ein.