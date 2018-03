Leineweber prägten das Stadtbild

Manfred Lutzens

Brandenburg (BRAWO) Als Industriestandort hat sich unsere Stadt mittlerweile seit nahezu 200 Jahren einen Namen gemacht, teilweise sogar weltweit. Erinnert sei in diesem Zusammenhang daran, dass dabei die in den 1820-er Jahren einsetzende maschinelle Tuchfabrikation eine Vorreiterrolle einnahm. Und wie erfolgreich dieser Industriezweig dann in die Fußstapfen des traditionellen Handwerks der Garn- und Leinweber trat, fand bereits 1893 bei der Pariser Weltausstellung entsprechende Anerkennung. Wurden doch damals die nun an neuartigen Anlagen gefertigten Tuche aus Brandenburg sogar preisgekrönt.

Wir aber wollen hier jene Zeit Revue passieren lassen, als das Züchen- und Leinewebergewerbe über mindestens zwei Jahrhunderte maßgeblich das eherne Handwerk in bestimmte. Während der Blütezeit dieser Innungen fanden dadurch viele Brandenburger ihren Lebensunterhalt, wobei es die Meister oft zu einem bescheidenen Wohlstand brachten. In den Werkstätten wurde während des 17. und Teilen des 18. Jahrhunderts vor allem Futter- und Hosenleinwand für das Militär gefertigt. Hinzu kamen u.a. Stiefel- und Bettleinwand für das Potsdamer Militärwaisenhaus. Zudem galt es, Hemdentuch sowie weißes Leinen, speziell für bürgerliche Haushalte, zu liefern.

Die Garnweber verkauften ihre mühsam hergestellten Erzeugnisse auch auf Jahrmärkten; ja, selbst in Berlin waren die Brandenburger vertreten. Vor Ort hatten die Verkaufsbuden ihren Platz auf dem Markt der Neustadt, der sich in der Hauptstraße zwischen Molkenmarkt und Petersilienstraße erstreckte. Ab 1738 entfielen dann jedoch die Aufträge vom Heer für die seinerzeit 108 Garnwebermeister - inzwischen waren 21 hinzugezogen. Fortan orientierten sie sich auf Leinen für Hemden und Bettwäsche, das in der Provinz ebenso wie in Berlin sehr gefragt war. Das Fertigen erfolgte in Kleinbetrieben, wo der Meister einen oder zwei Gesellen sowie zumindest einen Lehrling zur Seite hatte, während die Frau das Spulen des Garnes übernahm. Im Jahr 1779 waren in Brandenburg mit seinen damals etwa 8400 Einwohnern immerhin 84 Meister tätig. Ihnen gingen 66 Gesellen zur Hand, davon jedoch nur einige in der Altstadt. Noch heute erinnert uns die Wollenweberstrasse an diese so prägende Epoche.

Übrigens, beiderseits der Havel bestand eine Innung. Zudem waren Garnwebemeister jener Dörfer, die zu Brandenburg gehörten, angehalten, diesen "Berufsgenossenschaften" beizutreten. Eigenständig blieb indes die Innung auf der Dominsel, wo schon während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts Leineweber ihr Domizil auf dem großen Kietz hatten. Namentlich bekannt wurden Joachim und Thomas Krüger, Jürgen Brandt sowie Andreas Hase. Letztgenannter, so die Überlieferung, erhielt 1655 nach einer Eingabe an den Kurfürsten die Erlaubnis, seine Erzeugnisse auf den Jahrmärkten zu verkaufen. Ganz zum Widerwillen der Brandenburger Berufskollegen, die sofort lauthals klagten, Hase wäre ein "Pfuschmeister". Schließlich wurde ihm für gewisse Zeit der Handel untersagt. Aber auch die anderen Mitstreiter vom Domkietz wollten nicht zur Stadt Brandenburg gehören. So hatte ihnen schließlich der Kurfürst Friedrich Wilhelm gestattet, eben vorgenannte selbständige Innung zu bilden, die er unter persönlichen Schutz stellte. Gleich bei ihrer Gründung 1669 wurden eine Lehrlings-Ordnung sowie ein "Meisterartikul" vorgelegt.

Demzufolge war ein Meistersohn verpflichtet, bei Lehrbeginn ein Pfund Wachs zu geben. Ein "Fremder" indes musste einen Reichstaler und 17 Silbergroschen in die Lade legen, außerdem zwei Pfund Wachs miteinbringen. Während der Ausbildungszeit hieß es für jeden der Jungen, gehorsam und fleißig zu sein und sich höflich zu benehmen. Ein bekräftigender Handschlag von ihm durfte aber nur angenommen werden, wenn er in "einem christlichen Ehebett von christlichen Eltern und ehrlichem Stamm" gezeugt war. Jeweils zwei Personen bürgten. Als Lehrgeld waren in der Regel fünf Reichstaler zu zahlen. Gefordert wurde zudem, dass der Lehrling fleißig die Kirche besucht; bei Nichtbefolgen stand es dem Ausbilder zu, das Strafrecht durchzusetzen. Ging sein Schützling beispielsweise ohne Erlaubnis aus dem Haus und blieb ungebührlich lange weg, war ein Silbergroschen fällig.

Und gemäß "Meisterartikular" hatte der Sohn eines Meisters beim Eintritt in das Gewerk vier Silbergroschen, jeder andere aber sechs, einzuzahlen. Wer sich der Prüfung stellte, mußte zwei Meisterstücke fertigen. So waren dann in der Wohnung zweimal sechs Ellen Leinwand unterschiedlicher Art zu verarbeiten. Absolvierte jemand die üblichen Wanderjahre nicht, sollte er das mit Abgabe von Bier "ausgleichen". Und erfolgte letztendlich das Ernennen zum Mitmeister, hieß es nochmals, Taler in besagte Innungslade zu geben. Das galt außerdem, wenn ein Garnwebemeister heiratete.

Vermutlich ist die Innung auf dem Domkietz zu gleicher Zeit wie die in der Alt- und Neustadt eingegangen. Deren Zusammenschluss erfolgte nämlich 1849 gemäß einer neuen Gewerbeordnung. Zeichnete sich doch inzwischen für die Leineweber ein Ende ihres erfolgreiches Wirken ab. Den seit Anfang des 19. Jahrhunderts entstandenen, mit leistungsfähigen Maschinen ausgestatteten Firmen konnten sie auf Dauer keine Konkurrenz sein. Schon ab 1842 wurde kein Geselle mehr ausgebildet. Der Niedergang der manuell tätigen, bislang so dominanten Webereien war unaufhaltsam. Immer mehr reduzierte sich zugleich die Zahl der Meister. Handelskammersyndikus Dr. Faulhaber konstatierte rückblickend dann im Jahr 1922, dass es Mitte des 19. Jahrhunderts immerhin aber noch mehr als 100 Tuchwebereien mit etwa 1000 zünftigen Gesellen gegeben habe. Zugleich erinnerte an die gescheiterten Versuche Friedrich des Großen, der auch hier an der Havel die Seiden- und Barchentwebereien zur Blüte bringen wollte.

Mit der von Emil Kummerle´ in der Neuendorfer Strasse gegründeten Kammgarnspinnerei (1879), der Ersten Deutschen Fein-Jute-Spinnerei AG (1885 / Bauhofstraße) - oder auch mit der Tuchfabrik Kehrl (1863) sowie der Firma Richter & Rohrlapper, die eine leistungsstarke Tressen-, Band- und Fransenweberei nebst Konfektionswerkstätten unterhielt, etablierten sich hochmoderne Unternehmen. Sie alle wie u.a. auch die Hutfabrik Silbermann in der Krakauer Vorstadt und zwei Posamentenhersteller schrieben in der Folgezeit Geschichte.

Ein Versehen

Aufmerksame BRAWO-Leser haben es sofort bemerkt: Die im Beitrag "Damit Mutti arbeiten kann" (Ausgabe 18. März) zum Faksimile aus der SWB-Zeitung "Roter Stahl" veröffentlichte Bildunterschrift wies leider versehentlich auf ein nicht abgebildetes Einladungsschreiben an Kinderarzt Dr. Vahldieck hin.