Ein kolossales Osterfeuer

Thomas Messerschmidt

Trechwitz (MOZ) (tms) Es war das größte Amphitheater im antiken Rom, nun wird das Kolosseum zum größten Osterfeuer der märkischen Region! Die Mitstreiter des Freizeit- und Jugendvereins Trechwitz e.V. wollen es Ostersamstag wieder richtig krachen und knistern lassen und ein monumentales Holzbauwerk in ein Flammenmeer verwandeln. Das größte Osterfeuer der Region gibt es - alle Jahre wieder - im kleinenDiesmal wird ans Vorjahr angeknüpft, da Troja in Flammen aufging. "2018 bleiben wir in der Antike und bauen ein Kolosseum, jedenfalls eine Hälfte davon, denn die Zuschauer sollen ja sehen können, wenn unser vorangestelltes Schauspiel zum Gladiatorenkampf wird", verrät Alexander Kunert. Noch seien sie auf der Suche nach einem Streitwagen. Oder sie bauen ihn einfach selber. Wer schaffte, Mühle, Sprungschanze, Schneemann, Sphinx, Mississippi-Dampfer, Maya-Pyramide, Troia und Co. zu bauen, wird an einem Streitwagen nicht scheitern. Was die Trechwitzer letztlich aufs freie Feld hinter dem Reit- und Sportplatz zimmern, wird sich in voller Schönheit am Samstag, 31. März, offenbaren. Die dreiteilige Tribüne jedenfalls soll sich über 16 Meter erstrecken, 5 Meter in die Tiefe reichen und acht Meter in die Höhe ragen. Vollgestopft mit Astwerk sollte das Osterfeuer bis in den Ostersonntag hinein brennen.

Gezapft und gegrillt wird auf dem Fest-Feuerplatz am Ostersamstag ab 17 Uhr. Gegen 19.00 Uhr ist mit der traditionellen Ostereiersuche für die Kinder zu rechnen, gefolgt vom kurzweiligen Schauspiel, das bei einbrechender Dunkelheit im Feuer mündet.