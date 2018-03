Der Architekt des Friedrichstadtpalastes Manfred Prasser ist tot

Klaus D. Grote

Zehlendorf (MOZ) Der renommierte Architekt und zweifache DDR-Nationalpreisträger Manfred Prasser ist tot. Sein Vater sei bereits am vergangenen Dienstag in einem Krankenhaus gestorben, teilte Prassers Sohn am Wochenende mit. Der gebürtige Chemnitzer hatte im Juli 2017 seinen 85. Geburtstag gefeiert – wegen einer Verletzung befand er sich damals im Krankenhaus.

Seit mehr als 20 Jahren hatte Prasser in einem von ihm selbst entworfenen Holzhaus mit ungewöhnlicher Kubatur in Zehlendorf gelebt und sich auch in die Stadt- und Ortsentwicklung von Oranienburg und Zehlendorf eingemischt. Doch seine oft kühnen Vorschläge und ungewöhnlichen Ideen wurden nicht umgesetzt. Das für den Zehlendorfer Postsportverein entworfene Stadion wäre viel zu teuer geworden. Die Pläne zur Wiederherstellung der Wassergräben um das Oranienburger Schloss und eine komplette Verlegung des Autoverkehrs kamen zu spät. Oranienburg hatte damals bereits die Genehmigung zur Herstellung des jetzigen Zustands.

Dabei hätte Oranienburg sich mit einem umgesetzten Entwurf Prassers selbst ein Denkmal setzen können. Wer seine Werke sehen will, wird in Berlin fündig. Prasser nahm den praktischen Plattenbauten ihre Monotonie. Am Gendarmenmarkt gab es sogar historisierende Formen zum Beton. Er entwarf auch den nach historischem Vorbild wieder aufgebauten Saal des Konzerthauses am Gendarmenmarkt. Er hatte damit eine moderne Gestaltung verhindert und später stolz über den Prachtbau gesagt: „Außen Schinkel, Innen Prasser.“ Ebenso stolz war der Architekt auf den neuen Friedrichstadtpalast, der bis heute zu den größten und modernsten Bühnen der Welt gehört. Der Friedrichstadtpalast sollte seiner Meinung nach alles andere sein als das „Abbild einer kleinkarierten DDR“.

Der großgewachsene Chemnitzer hatte sich oft mit klugen Argumenten und markigen Worten durchgesetzt, auch gegenüber dem DDR-Kulturminsiter Hans-Joachim Hoffmann, den er davon überzeugt hatte, dass die DDR etwas Neues wagen müsse. Als eines seiner Glanzstücke plante Prasser den Großen Saal im Palast der Republik. Die DDR-Bürger und die ganze Welt sollten staunen über die Größe und die technischen Möglichkeiten des sechseckigen Saals mit beweglichen Tribünen.

Der Multifunktionsaal war keine 20 Jahre in Betrieb und wurde mit dem Palast abgerissen. Prasser hat das geschmerzt. Die Beseitigung verglich er mit der Sprengung des Stadtschlosses an derselben Stelle rund fünf Jahrzehnte zuvor. Er verurteilte den Umgang mit Geschichte, die Deutschen würden ihren Hass in der Beseitigung symbolischer Bauwerke ausleben, hatte er 2015 in einem Interview gesagt.

Prassers Freunde und Mitstreiter erinnern in einer Todesanzeige in der Berliner Zeitung vom Wochenende an den „Zimmermann, Polier, Bauleiter, Statiker, Architekt und Nationalpreisträger“ und an sein vermeintlich wichtigstes Werk: „Mit seinem Großen Saal im Palast der Republik hatte er eine einmalige architektonische Kostbarkeit – eine Symbiose aus Technik, Farbe und Licht – geschaffen.“

Manfred Prasser lehnte den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses entschieden ab. Er sprach von einer Potemkinschen Fassade vor Stahbetonskelett. Er hätte sich lieber etwas Neues gewünscht. Auch zum Flughafen BER hatte Prasser, der Architekt des funktionierenden Flughafens Leipzig seine Meinung. Hätte er den BER entworfen, dann wäre der BER längst fertig, sagte Prasser in einem Interview.