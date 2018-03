Kontrahent zückt ein Messer

Claudia Duda

Velten (MOZ) Zwei Männer sind am Sonntagmorgen in Velten mit Messern aufeinander losgegangen. Zunächst hatten sich die beiden Männer in einem Imbiss in der Viktoriastraße eine verbale Auseinandersetzung geliefert. In weiterer Folge schlug ein ortsansässiger 26-Jähriger den 34 Jahre alten Streitpartner einmal mit der Faust ins Gesicht. Dieser verließ daraufhin den Imbiss und kehrte aber kurz darauf zurück. Der Ortsansässige bemerkte den Rückkehr und suchte diesen vor dem Imbiss auf. Nach Angaben der Polizei zog der 34-Jährige daraufhin ein Messer hervor, ging damit einige Schritte in Richtung des Kontrahenten und konnte nur durch anwesende Gäste von weiteren Handlungen abgehalten werden. Polizeibeamte fanden bei der Durchsuchung noch ein weiteres Messer. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die beiden Messer wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt.