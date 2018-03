Mehr Verkehrsunfälle mit Diplomaten

dpa

Berlin (dpa) Sie genießen viele Privilegien - doch als Vorbild dienen manche Angehörige des Diplomatischen Corps in Berlin zumindest nicht im Straßenverkehr.

Die Zahl der Unfälle mit Diplomaten-Wagen ist nach Angaben der Berliner Innenverwaltung 2017 deutlich gestiegen. Es wurden 74 Fälle gezählt, 14 mehr als im Jahr zuvor, wie der "Tagesspiegel" (Samstag) unter Berufung auf eine Parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion berichtete.

Bei 26 Unfällen (2016: 25) wurden Menschen verletzt, drei schwer und 19 leicht. Und zum ersten mal seit Jahren wurde 2017 ein Radfahrer bei einem solchen Unfall getötet. In 47 Fällen - also bei rund zwei Dritteln aller Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Diplomaten - begingen diese Fahrerflucht.

Der tödliche Unfall im Juni 2017 in Berlin-Neukölln löste besonders viel Empörung aus. Als der Fahrer eines im Halteverbot parkenden saudi-arabischen Diplomatenwagens die Tür öffnete, fuhr ein Radfahrer in sie hinein. Er stürzte und starb. Der Autofahrer bekam keine Strafe.

Diplomaten genießen Immunität auch im Straßenverkehr. Ihnen drohen keine Bußgeldbescheide oder Strafen. "Diplomatische Immunität schließt jede inländische Strafverfolgung aus", erklärte der Senat. Dennoch zählt er ihre Verkehrsvergehen anhand der ausgeteilten Knöllchen. Der Senat gab sogar die fiktive Summe an Bußgeldern an, die die diplomatischen Fahrer hätten zahlen müssen: 2017 wären es 375 000 Euro für 22 903 Verwarngelder. 2771 Wagen mit dem Diplomaten-Kennzeichen 0 gab es 2017 in Berlin.

Botsuana führe die Knöllchen-Statistik an, heißt es in der Antwort. Diplomaten des afrikanischen Landes hätten im vergangenen Jahr mit sieben Autos 535 konsequenzlose Knöllchen erhalten, das sind 76 Bußzettel pro Wagen. Auf dem zweiten Platz liege Pakistan (38 Strafzettel pro Auto), Platz drei entfalle auf die Republik Jemen (30). Die USA als das Land mit der größten Wagenflotte (263 Fahrzeuge) kommen in dieser Negativ-Statistik auf 2,5 Strafzettel pro Wagen.