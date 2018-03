Traurige Trugschüsse

München (MOZ) Langsam wird es lächerlich. Die Trainersuche des Fußball-Rekordmeisters FC Bayern wird zur unendlichen Geschichte. Wobei die Münchner ja nicht wirklich suchen, sondern immer noch auf das Wunder warten, dass Jupp Heynckes doch noch ein Jahr anhängen wird und lieber in einem Hotelzimmer statt in seinem Bauernhaus mit Ehefrau Iris und Hund Cando verbringt. Traurige Trugschlüsse.

Und nun? Thomas Tuchel hat abgesagt, es zieht ihn offenbar zum FC Arsenal als Nachfolger von Arsène Wenger. Das Anforderungsprofil der Münchner liest sich ambitioniert. Jung, deutsch(sprachig) und fähig, ein Spitzenteam zu fordern, aber auch zu fördern. Wer bleibt da? Ralph Hasenhüttl von RB Leipzig und der – allerdings zu früh verbrannte – Julian Nagelsmann von 1899 Hoffenheim. Der eine will noch nicht, der andere ist offenbar von der Chefetage schon als zu leicht befunden.

Nun können die Bayern dieses Problem nicht so einfach aussitzen, denn es steht in den kommenden Jahren ein wegweisender Umbruch an. Dieser Tage hat sich ein weiterer Kandidat aufgetan. Marco Rose von RB Salzburg: Das wäre ein echter Coup, aber ob man in München wirklich diesem Mr. Nobody vertraut?