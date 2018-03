Kassiererin geprellt

Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) 760 Euro fehlten am Freitag in der Kasse eines Fehrbelliner Supermarktes. Am frühen Abend hatte sich dort ein Kunde beim Bezahlen noch Geld wechseln lassen – vier 100-Euro-Scheine in Fünfziger. Danach wollte er die erhaltenen 50-Euro-Scheine noch in Zwanziger tauschen. Anschließend verschwand der Mann. Da dem Kassierer das merkwürdig vorkam, machte er einen Kassensturz und stellte den Verlust fest. Der mutmaßliche Betrüger wurde durch die Überwachungskameras gefilmt. Der Tatverdächtige ist zirka 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hatte schwarze Haare und einen Vollbart.