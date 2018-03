Noch mehr Protest gegen Megastall

Klaus D. Grote

Zehlendorf (MOZ) Die Bürgerinitiative (BI) Contra Eierfabrik Oranienburg hat bis zum Einsendeschluss am Freitag insgesamt 1500 Einwendungen von Bürgern gegen die in Zehlendorf geplante Legehennenanlage mit 42000 Hühnern gesammelt. „Wir hoffen, dass die Politik jetzt versteht, dass von der Bevölkerung ein Wandel verlangt wird. Wir wollen solche Megaställe nicht“, sagte BI-Sprecherin Heike Bartel. Sie sprachen von einem großen Erfolg der Initiative.

Die Einwendungen werden nun vom Landesumweltamt bearbeitet. Am 23. Mai ist eine öffentliche Anhörung in Oranienburg geplant. Die BI geht davon aus, dass der Termin wegen der großen Zahl von Einwendungen nicht gehalten werden kann.

Sollte der Stall, in denen Hühnereier nach EU-Bioverordnung produziert werden sollen, genehmigt werden, planen die Investoren aus Schmachtenhagen und dem Emsland eine identische Stallanlage in Wensickendorf.

Zahlreiche BI-Unterstützer kamen am Freitagnachmittag an den Acker in Zehlendorf, auf dem der Hühnerstall geplant wird und pflanzten direkt neben die Grundstücksgrenze einen stattlichen Apfelbaum, der mit Protest-Ostereiern behängt wurde.