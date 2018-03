Ortsbeirat dankt Unternehmern

Anett Zimmermann

Hohenwutzen (MOZ) „In Hohenwutzen lohnt es sich zu leben“, sagte Michael Müller, der mit seiner Frau eine Gärtnerei mit Hofladen und Ferienwohnung in dem Bad Freienwalder Ortsteil betreibt. Ortsvorsteherin Petra Lunow hatte ihn am Sonnabend beim zweiten Unternehmertreff im Hotel „Zur Fährbuhne“ gebeten, kurz über den Dreh des „Landschleicher“-Teams des Rundfunks Berlin-Brandenburg zu berichten. Die Sendung wird demnächst ausgestrahlt.

Laut Petra Lunow fand der Unternehmertreff diesmal an einem Sonnabend statt, weil es im vergangenen Jahr geheißen hatte, dass der Freitagabend ungünstig ist, weil Unternehmer da oft noch unterwegs seien. So hatte sich der Ortsbeirat nun auch etwas mehr Resonanz versprochen, machte sie deutlich. „Da müssen wir noch einmal nachhaken“, erklärte sie und fügte hinzu, dass etwa 50 Unternehmer und Freiberufler im Ort angeschrieben worden seien. An dem Treff selbst will der Ortsbeirat festhalten. Stattfinden soll dieser stets im März, erklärte Petra Lunow. Auch einen Unternehmerball soll es dann im November wieder geben.

Eingeladen hatte der Ortsbeirat jetzt ebenfalls Vertreter der Vereine sowie Andreas Hensel, Geschäftsführer der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, Joachim Rau, den Vorsitzenden des Ausschusses für Stadtentwicklung,Wirtschaft und Umwelt, sowie Marco Büchel als Vorsitzenden des Ausschusses für Bildung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport. Letzterer war jedoch verhindert.

Petra Lunow dankte den Unternehmern für ihre Unterstützung bei den vielfältigen Aktivitäten im Ortsteil und stellvertretend unter anderem Georg Oehlerking vom Märkischen Landhof mit einer Urkunde und einer Flasche Krim-Sekt. Lobend hob sie hervor, dass Oehlerking seit kurzem auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist. Wenn Hilfe gebraucht werde, spreche der Ortsbeirat die Unternehmen meist direkt an, sagte Petra Lunow.

Oehlerkings Frau Katharina wandte sich mit einem Problem an die Runde. Die Telekom habe angekündigt, dem Unternehmen zum 10..April den Festnetzanschluss zu kappen. Beim Breitbandausbau, der im Ortsteil bis Jahresende abgeschlossen sein soll, würde es ebenfalls nicht berücksichtigt. „Früher dachten wir, wir brauchen Internet, heute wären wir dankbar, wenn wir weiter Telefon hätten“, meinte Georg Oehlerking und verwies auf die vorhandene Robotertechnik. Für diese sei die Nutzung des Mobilfunks keine Alternative. Die Abdeckung der Handynetze sei in der Region zudem nicht ausreichend, erklärten mehrere Teilnehmer.