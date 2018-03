B 87 ab 26. März gesperrt

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Am 26. März beginnen die Bauarbeiten auf der B 87 zwischen der Ortsumgehung Bees­kow und Müllrose. In den kommenden Wochen wird in diesem Bereich die Deckschicht der Straße erneuert. Der erste Bauabschnitt reicht von der Ortsumgehung Beeskow bis Ragow. Die offizielle Umleitung führt vom Kreisverkehr in der Frankfurter Chaussee über Krügersdorf, Schneeberg und Grunow, dann auf die Landesstraße über Mixdorf nach Müllrose. Man kann natürlich auch über Raßmannsdorf und Neubrück nach Müllrose fahren. Ortskundige Fahrer werden sicher auch die Landwirtschaftswege nutzen.