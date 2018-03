Viele fleißige Helfer am Schweizerhaus

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Mit musikalischer Begleitung eines lokalen Radiosenders ging den Helfern beim Arbeitseinsatz am Seelower Schweizerhaus die Arbeit flott von der Hand. Am Parkplatz vor dem Gelände wurde bereits das Holz für das Osterfeuer aufgeschichtet, das am Donnerstag ab 18 Uhr gemeinsam mit den Kanonieren der „Lebuser Landwehr 1815“ des Schützenvereins und der Jugendfeuerwehr Seelow entfacht wird. Im Bereich des Gartenhauses wurden die Spazierwege mit frischem Mulch belegt. Dominik Siefert und Lukas Müller vom Jugend-THW Seelow halfen den Erwachsenen vom THW unter Leitung von Thomas Schwarz dabei, Sturmbruch zu beseitigen. Der THW Ortsverband ist Kooperationspartner des Heimatvereins Schweizerhaus. Ein weiteres Anliegen des Einsatzes war das Herrichten der Kulturscheune für die Saison. Weiterhin wurden die Reinigungsarbeiten im sanierten Schweizerhaus fortgesetzt. „Das ist eine schöne Zeit hier auf unserem Areal“, schwärmte Vereinschefin Marion Krüger. Derzeit sind die Konturen des einstigen Mustergutes besonders gut nachzuempfinden. Und da der mächtige Baum vor dem Schweierhaus gefallen ist, tritt auch das sanierte Hauptgebäude in seiner ganzen Schönheit hervor. In der Kulturscheune, wo es deftiges aus der Gulaschkanone gab, war das Riesenosterei zu bestaunen, das Kinder zu Ostern bemalen können.