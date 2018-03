Dietmar Rietz

Angermünde (MOZ) Ärmel hochkrempeln in Angermünde am Sonnabend. Frühjahrsputz im Tierpark. Freiwillige putzen ihn heraus für die MOZ-Osterfete am Ostersonntag.

„So groß war die Beteiligung am Frühjahrsputz noch nie“, freut sich Melanie Stodtmeister vom Tierpark-Förderverein. Junge Feuerwehrleute aus Stolpe sind gerade eingetroffen. Jede Hand wird gebraucht. Zum Auspflanzen ist es noch zu früh, genauer zu kalt. Der Frost steckt noch im Boden. Trotzdem ist die Aufgabenliste von Melanie Stodtmeister lang: Eingang zum Tierpark säubern. Sandkasten an der Kioskterrasse bauen. Weg für das Ponyreiten am Ostersonntag vorbereiten. Fühlkästen in der Zooschule erneuern. Spielplatz in Ordnung bringen. Erneuern der Absperrung am Kamelgehege. In kleine Gruppen aufgeteilt machen sich die Helfer an die Arbeit.

Rainer Kallenbach ist mit Tieren groß geworden und ein Tierparkgänger. „Hier ist viel zu tun, da packe ich an.“ Mit Peter Schaarschmidt und Christian Amsel, Vorstand im Tierparkförderverein, macht er sich ans mühsame Werk, einen Buddelkasten in die Erde zu bringen. Schaarschmidt ist Förderer des Tierparks und Pate eines Marabus. Amsel freut sich auf die MOZ-Osterfete. Seine ABE-Azubis bringen ihre Spiele mit – Eiertrudeln, Eierflipper, Eierkegelbahn und noch einiges mehr.

Bilderstrecke Fit für die MOZ-Osterfete - Frühjahrsputz im Tierpark Bilderstrecke öffnen

Ein paar Schritte weiter, vor der Zooschule, sind Frauen dabei, die Beete in Ordnung zu bringen und die Fühlkästen zu säubern. Heidelinde Wecke ist Zoo-Nachbarin. Sie hat sich darüber geärgert, dass Leute ihren Müll in den Tierpark werfen. „Vor Ostern muss das wieder sauber sein.“, sagt sie. Waltraut Schoknecht an ihrer Seite ist Rentnerin und hat – Überraschung – viel Zeit: „Ich bin gern unter Leuten. Hier tun wir etwas sehr Sinnvolles. Da die Stadt offenbar nicht mehr so viel Geld für ihr Aushängeschild Tierpark übrig hat, greife ich ihr mal mit meiner Hände Arbeit unter die Arme.“

Der große Spielplatz wird von fleißigen Helfern aus Stolpe und Angermünde mit Schaufeln, Harken und Schubkarren auf Vordermann gebracht. Wo nötig, da wird Sand aufgefüllt. Tierpark-Chef Dennis Sonnenberg baut derweil mit einer Männergruppe, zu der Hartmut Franke, Ingo Lindemann, Christian Breßler und Zahnarzt Tilo Bornkessel gehören, die Absperrung zum Kamelgehege. Für Franke ist klar: „Wenn die Stadt nicht das nötige Geld hat, müssen die Bürger zupacken.“ Bornkessel stellt klar: „Angermünde hat den einzigen Tierpark in der Uckermark, der darf nicht untergehen.“

Dem Tierpark machen die hohen Strom- und Gaskosten aus dem langen Winter zu schaffen, erzählt Sonnenberg. Die belaufen sich auf rund 12000 Euro. Hinzu kamen Sturmschäden an Bäumen, Wegen und Gehegen. Deshalb freut sich auch der Tierpark-Chef über jeden Freiwilligen, der beim Frühjahrsputz hilft. Aber es gibt noch einen Grund zur Freude: Nachwuchs in der Tierparkwelt. Lämmer und Kängurus sind da, Alpakas scheinen guter Hoffnung. Auch einem Esel und dem Ouessant-Schaf wird die Kinderstube vorbereitet. Insgesamt gibt es im Tierpark 290 Tiere in 55 Arten.