Gemeinsam gärtnern im Herzen Neuruppins

Holger Rudolph

Neuruppin Wo wenig Platz für Pflanzen ist, bietet sich ein Hochbeet als willkommene Alternative an. Mit dieser Möglichkeit des urbanen Gärtnerns wurden die Besucher des Workshops „Hochbeete bauen“ am Sonnabend im Museum Neuruppin vertraut gemacht.

Die Hochbeet-Aktion ist Bestandteil der Initiative „Durch Einander. Gestern Heute Morgen. Unser Neuruppin“. Projektleiterin Dorothea Leicht, Koordinatorin Maria Döring, Assistentin Stephanie Lehr und Arbeitsgruppen-Mitglied Wilfried Kreis bauten gemeinsam mit mehreren interessierten Neuruppinern aus Europaletten vier Hochbeete. Diese sollen bis zum Sommer als Begleitbeispiel zur Ausstellung im Hof des Museums stehen bleiben.

Primeln und Ringelblumen in der oberen Etage schmücken die Hochbeete. Später sollen Spinat, Bohnen, Radieschen und Rote Bete hinzukommen, eventuell auch Kürbisse und Zucchini. Alles passt in mehreren Etagen auf sehr wenig Raum. Daher ist diese Methode modernen Gärtnerns in den zurückliegenden Jahrzehnten vor allem in Großstädten beliebt geworden, wo es oft kaum Platz für Kleingärten gibt. Doch Hochbeete können auch im kleinstädtischen Raum Akzente setzen und als einladende Farbtupfer Besucher anziehen.

Diese Hochbeet-Aktion ist eines der seit Oktober 2016 gesammelten Themen, welches sich Neuruppiner zur Verschönerung ihrer Stadt und für ein besseres Miteinander vorstellen. Eine der Teilnehmerinnen am Sonnabend war sich sicher, dass sie nun auch in ihrem eigenen Garten solch ein Beet anlegen wird. Weil sie Probleme mit dem Rücken hat, sei es für sie mittlerweile schwierig, ebenerdige Rabatten zu bearbeiten. So ein Hochbeet mache sich da deutlich besser.

Nach dem Ende der Ausstellung sollen die Hochbeete an verschiedenen Orten in der Neuruppiner Kernstadt aufgestellt und dauerhaft gepflegt werden. Die Hochbeet-Akteure gehen davon aus, dass die Stadtverwaltung das Aufstellen beispielsweise am Schulplatz, auf dem Braschplatz oder an anderen markanten Punkten der Fontanestadt auch erlauben wird. Entsprechende Anträge sollen demnächst ans Rathaus gestellt werden.

Und es wird wohl nicht bei den vier Pilot-Beeten bleiben. Sich gemeinsam um eine Vielzahl kleiner Pflanzungen sowie um Pflege und Ernte zu kümmern, könnte eine Aufgabe für viele Menschen verschiedenen Alters und unterschiedlicher Herkunft sein. Weil bereits mehrere Asylbewerber Interesse für eine Mitarbeit zeigten, sind die Hinweistafeln an den ersten Hochbeeten auch auf Arabisch verfasst.

Wer mitmachen und künftig eines oder mehrere der bunten Beete pflegen möchte, kann sich mit der Projektassistenz in Verbindung setzen. Zu erreichen ist diese direkt im Museum an der August-Bebel-Straße sowie unter der E-Mail-Adresse stephanie.lehr@museum-neuruppin.de oder telefonisch unter 03391 3555103.