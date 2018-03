Beifallsstürme für Musiker der Extraklasse

Wie in „alten Tagen“: Eineinhalb Stunden lang präsentierte sich die Kult-Band „Klosterbrüder“ mit zahlreichen Gästen in Höchstform. © Foto: Cornelia Mikat

Ingo Mikat

Seelow (Ingo Mikat) Das 8. Blues Rock Fest im Seelower Kulturhaus war ein Mega-Event der Superlative. Schon Wochen vor dem Ereignis ließen sich im gesamten Stadtgebiet keine Quartiere mehr anmieten. Fans hatten die Betten in Pensionen und Hotels restlos vorbestellt.

Die Gäste kamen aus ganz Deutschland, wie Autonummern der am Samstagabend rings um das Seelower Kulturhaus geparkten Autos verrieten. Schon vor Beginn des offiziellen Konzertes ging es mit exzellenter handgemachter Rockmusik los. Das Frankfurter Rock-Duo „Hoedown“, begrüßte die Konzertbesucher im Foyer des Kulturhauses mit berühmten Songs von Neil Young und schönen Eigenkompositionen. Da vergingen eineinhalb Stunden von Öffnung des Hauses bis zum Auftritt von Yasi Hofer mit der ersten Band des Megakonzertabends wie im Fluge.

Die aus Ulm angereiste Sängerin und Ausnahmegitarristin verstand es von Anfang an, die dicht vor der Bühne gedrängt stehenden Rockfans mit einer grandiosen Bühnenperformance, vorzüglichem E-Gitarrespiel und mitreißender Stimme zu begeistern. Gemeinsam mit Schlagzeuger Thomas Göhringer und der kurzfristig für den erkrankten Bassisten der Gruppe eingesprungenen Katja Stoffels rockte die seit ihrem zwölften Lebensjahr E-Gitarre spielende junge Musikerin den Saal. Das Publikum tobte.

Nach einer echt kurzen Umbaupause - das gesamte Konzert lief dank hervorragende Logistik „wie am Schnürchen“ - betraten, angekündigt von Thomas Rosslau, die Jungs der niederländischen Band: „The Grand East“ die Seelower Bühne. Sie starteten eine von schier unbändiger Energie getragene Homage an beste Rock`n`Soul-Zeiten. Wie eine Schiffscrew bei stürmischer See - dicht versammelt um den „Steuermann“ - ihren charismatischen Frontsänger, stürmten sie die Herzen der Fans und den Seelower Rock-Himmel. Kaum zu glauben, aber das Megakonzert bot noch etliche weitere unvergessliche musikalische Höhepunkte der Extraklasse.

Es folgte ein fast eineinhalbstündiges Superkonzert der Kult-Band „Klosterbrüder“. Und als ob die gestandenen Ostrock-Barden nicht Grund genug zum „Ausflippen“ böten, verzauberte als Gaststars noch die Bluessängerin und beste polnische Mundharmonikaspielerin Beata Kossowska das Publikum. Sie verband in einem Mundharmonika-Solo Rockelemente sogar mit alten Seemannsliedern und internationalen Volksliedern wie dem russischen Kalinka. Das Publikum klatschte begeistert mit.

Gemeinsam mit den Klosterbrüdern traten zudem Hans Wittoch (Hans die Geige) und Gisbert Piatkowski (spielte schon in der Gruppe „Magdeburg“ und der „Klaus Renft Combo“ mit) sowie von der legendären Renft-Band: Thomas Schoppe (von allen nur Monster genannt) auf. Hans die Geige „zupfte“ diesmal nicht nur seine Geige grandios, sondern vermittelte mit dem Lied: „Guten Morgen Deutschland“ auch seine kritische Sicht des aktuellen Zeitgeschehens.

Der Spielfleiß der Musiker und Zugaben der vorhergehenden Bands sorgten dafür, dass die letzte Gruppe des Festes, die Laura Cox Band, erst nach Mitternacht loslegen konnte. Die junge Rock-Lady aus Frankreich, die ihre Karriere vor einigen Jahren grandios im Internet startete, bot nochmals ein Feuerwerk von Blues und Hardrock, das mit seinem kraftvollen klaren Rhythmus den Fans wohl noch lange im Kopf bleiben wird. Die freuen sich bereits heute auf das nächste vom Verein „Live in Reitwein“ für den 12. Mai angekündigte Rockevent - das traditionelle Frühlingsfest in Reitwein.

Thomas Rosslau vom Trägerverein bedankte sich während der Veranstaltung übrigens nicht nur bei den Musikern recht herzlich, sondern auch bei der Stadt Seelow sowie allen Helfern und Sponsoren, wie der Sparkasse, Radio Eins und der Märkischen Oderzeitung, die das Mega-Rock-Event in Seelow unterstützten.