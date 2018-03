Eiersuchen im Märchenwald

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Das Osterfeuer ist am Freitag im „Biologischen Schulgarten“ in der Bruno-Plache-Straße 1 in Schwedt entzündet worden. Viele junge Familien strömten zur kleinen Vorosterparty. Die Teilnehmer am BIWAQ-Projekt hatten gefärbte Eier und Osterhasen im Märchenwald versteckt. Der Grill war angeworfen, Kaffee gekocht und Kuchen gebacken sowie eine Mal- und Bastelstation vorbereitet. Der Löschzug 2 der Schwedter Feuerwehr passte auf, dass nichts anbrannte.

Hochbetrieb herrschte an der Feuerschale von Sigrid Deutschmann. Sie hatte Stecken angespitzt und Knüppelteig vorbereitet. Da ließen sich Jung und Alt nicht lange bitten und griffen zu. Lukas hat schon während der Grundschule viel Zeit hier im Schulgarten verbracht. „Ich habe hier Kartoffeln, Zwiebeln und Möhren anbauen gelernt, Unkraut gejätet und schon so viele leckere Knüppelkuchen gebacken. Das macht immer wieder Spaß.“

Für Birgit Haubensak ist der Schulgarten ein Segen: „Meine Kinder waren hier zum Unterricht. Arbeiten im Schulgarten ist ein wichtiges Unterrichtsfach. Auf der Grünen Woche habe ich erlebt, dass manche Kinder heutzutage glauben, Gemüse wächst im Supermarkregal.“

Bis 1990 fand an dieser Stelle regulär Schulgartenunterricht für Kinder der 1. bis 5. Klassen statt. Dann fehlte es den Schulen an Lehrern und dem Schulgarten drohte die Schließung.

Edeltraud Ulrich hat sich damals stark gemacht, damit der Schulgarten überlebt. 2005 übernahm ihn der Verein Immanuel. 2007 wurde der Verein „Biologischer Schulgarten“ gegründet und kümmert sich seitdem um das 17000 Quadratmeter große Gelände. Dort gibt es einen Teich, einen Spielplatz mit Schaukeln, Hühner, Enten, Schafe, Kaninchen, Meerschweinchen und Vögel. Das riesige Gemüsebeet liegt noch brach. Die Sommer-Wildblumenwiese glänzt noch nicht im satten Grün. Aber bald kommen wieder Schulklassen, einmal pro Woche. Jedes Kind bekommt eine Miniparzelle, lernt pflanzen, Unkraut jäten und ernten.

In diesem Jahr will der Verein sein Projekt Bauspielplatz, wo Kinder mit kindgerechten Werkzeug sich zum Beispiel selber eine Bude bauen, attraktiver machen. „Kinder können hier wochentags von 13 bis 17 Uhr betreut spielen, Eltern dürfen sie auf Wunsch begleiten. Hier ist Platz zum Lernen, Spielen und Toben. Hier fährt kein Auto und droht kein bissiges Tier.“ Außerdem wird ein Fachmann gesucht, der den Lehmbackofen wieder auf Vordermann bringt. Ehrenamtliche Helfer, die Zeit, Freude am Gärtnern haben oder handwerkliches Geschick sowie gern mit Kindern arbeiten, sind jederzeit im Schulgarten willkommen.