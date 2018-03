Oechelhaeuser begeistert in Neuenhagen

Jens Sell

Neuenhagen (MOZ) „Ist es heute noch vorstellbar, dass früher ,Arbeitsplatzbindung’ eine als Erziehungsmaßnahme gedachte Strafe für ,asoziales Verhalten’ war?“ Kurze Denkpause – Gelächter. Gisela Oechelhaeuser versteht es nach wie vor, Pointen so zu setzen, dass die Zuhörerschaft ums Denken nicht herumkommt. Am Samstagabend im Haus der Senioren erklärte sie auf Nachfrage eines Gastes auch den Unterschied zwischen Comedy bzw. Komik und Satire: „Die Arbeit des Komikers ist beendet, wenn Sie lachen. Da beginnt die Arbeit des Kabarettisten erst. Denn mit dem Lachen sprenge ich die Kruste auf, das Feld, um den Samen des Nachdenkens hineinzustreuen.“

Moderator Siegfried Leske hatte Gisela Oechelhaeuser zu einer Lesung begrüßt. „Hiergeblieben“ heißt ihr autobiografisches Buch. Der Titel sei das Gegenstück zu Manfred Krugs Memoiren „Abgehauen“ gewesen, erzählte sie. „Der Titel war zuerst da, dann hab ich angefangen, zu schreiben, und im Laufe des Werdens dieses Buches hat sich mehrmals bewiesen, wie treffend dieser Titel ist.“ Oechelhaeuser machte kein Kabarett an diesem Abend, doch erzählt sie freilich pointiert und übt immer wieder Gesellschaftskritik. Große Sorgen macht sie sich um die Umwelt: „Welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern und Enkeln, wie verantwortungsbewusst gehen wir mit der Erde um?“, fragt sie ins Publikum. Die heutige Gesellschaft sei jedenfalls nicht in der Lage, diese Probleme zu lösen: „Was du heute kannst entsorgen, das behalte nicht bis morgen“ sei das Credo der heutigen Wegwerfgesellschaft. „In der DDR war es umgekehrt, das war eine Aufhebegesellschaft.“ Der Sozialismus, so bekannte sie freimütig, sei für sie nach wie vor die einzige sinnvolle Alternative.