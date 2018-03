Erneut droht ein Rumpf-Programm

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zum fünften Mal sind in der Rückrunde Fußball-Spiele auf Landesebene angesetzt. Zum fünften Mal bangen Spieler, Verantwortliche und Anhänger, ob überhaupt gespielt werden kann. Erneut ist mit einem Rumpf-Programm zu rechnen.

Auch wenn der Frost fast verdrängt ist, hat der Winter die hiesigen Fußball-Plätze noch fest im Griff. Noch ist es auf dem Naturrasen sehr weich. Das trifft auch auf die Eisenhüttenstädter Anlage an der Waldstraße zu. Während auf dem Hartplatz zuletzt eifrig trainiert wurde, jedoch darauf kaum ein Punktspiel ausgetragen werden kann, sind die Rasenplätze bislang geschont worden. Am Donnerstagabend sollte eine Vorentscheidung darüber getroffen werden, ob die für Freitag ab 19 Uhr angestrebte Brandenburgliga-Partie des FC Eisenhüttenstadt gegen Grün-Weiß Lübben überhaupt über die Bühne geht. "Ich bin optimistisch, dass gespielt werden kann", erklärt FCE-Trainer Andreas Schmidt. Optimistisch war der Eisenhüttenstädter Trainer auch schon vor den beiden anderen angesetzten Heimpartien in der Rückrunde, die jedoch jeweils abgesagt wurden. Wahrscheinlich ist auch bei ihm der Wunsch Vater des Gedankens. Schließlich dürfte bei drei bereits feststehenden Nachholpartien bei einer erneut verlegten Begegnung das ansonsten freie Pfingst-Wochenende davon betroffen sein. Ob ausgerechnet zu Ostern und Pfingsten alle Akteure spielen werden, steht ebenfalls noch in den Sternen. Zumindest vermeldet Schmidt derzeit keine Kranken und Verletzten, so dass er im Fall des Falles am Freitag mit einer leistungsstarken Mannschaft rechnen kann. Schmidt erwartet einen starken Gegner. "Nicht umsonst ist Lübben als Aufsteiger Fünfter. Eine spielstarke Mannschaft, die mit Romano Lindner über einen starken Vollstrecker verfügt. Sie kommt viel über die Außenpositionen. Im Hinspiel hatten wir nur knapp einen Punkt verpasst. Wir werden auf diese Mannschaft gut eingestellt sein."

Nach den beiden Siegen zuletzt könnte der Eisenhüttenstädter Landesliga-Trainer Dietmar Brauer zuversichtlich mit seinen Dynamos nach Senftenberg fahren. Doch am Donnerstag erhielt er einige Abmeldungen. So werden Kevin Frühauf, Tom Nolten und Christian Wulff arbeiten, Dmitrij Altengof und Oliver Weniger sind krank und Toni Seelig könnte nach einem Schlag auf den Spann im 4:2 gewonnenen Spiel gegen Blau-Weiß Briesen vor einer Woche ebenfalls passen. Bei Daniel Friedrich könnte es wegen eines privaten Termines ebenfalls eng werden, auch bei Jan Kretschmann ist es fraglich, ob er aus Storkow rechtzeitig den weiten Weg nach Senftenberg antreten kann.

Auf alle Fälle sieht Brauer die Glück-Auf-Knappen im Vorteil, schließlich können sie in der Woche fußballspezifisch auf Kunstrasen trainieren. Übungen auf einem Fußballplatz waren bei den Eisenhüttenstädtern in den zurückliegenden Wochen rar. Außerdem hatten sich die Senftenberger bislang gegen die Dynamos als sehr heimstark präsentiert, die Eisenhüttenstädter hatten dort erst einmal gewonnen. "Ich fahre gern nach Senftenberg, weil wir mit dem Verein ein gutes Verhältnis haben. Natürlich wollen wir dort nicht untergehen, einen Punkt möchte ich schon mitnehmen", erklärt Brauer.

Mit gemischten Gefühlen schaut der Müllroser Landesklasse-Trainer Ronny Schulze auf die Heimpartie gegen Blau-Weiss Markendorf. Zum Einen hat seine Mannschaft zuletzt beim Tabellenzweiten VfB Trebbin gewonnen, zum Anderen scheint der Müllroser Naturrasenplatz bis zum Sonnabend nicht spielfähig zu werden. "Dennoch werde ich die Mannschaft auf das Spiel gegen Markendorf einstellen. Auf dieses Derby sind die Spieler ohnehin immer heiß", erklärt Schulze. Einige Fragezeichen tun sich bei seinem Kader auf. So ist noch immer nicht die Schwere der Knieverletzung bei Torjäger Paul Herrmann geklärt, hat Eric Kirchhoff Leistenbeschwerden und meldete sich Eric Sellin krank ab. Schulze: "In der Tabelle ist alles ganz eng, wir müssen punkten."