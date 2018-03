Frankfurter schauen in die Sterne

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Erstmals beteiligte sich das Planetarium im Wasserturm am Sonnabend am deutschlandweiten Astronomietag. Ein vielfältiges Programm weckte die Lust am Sterne gucken. Interessierte konnten Filme in der Kuppel sehen und an Workshops teilnehmen. Die Möglichkeit nutzten viele Frankfurter, zumal der Eintritt frei war.

„Jetzt beginnt für Sternengucker eigentlich die schlechte Zeit“, sagt Andreas Jahn, einer der Betreiber des Frankfurter Planetariums. Denn im Sommer müsse man ziemlich lange warten, bis es richtig dunkel ist. Der Workshop zum Thema Teleskopkauf ist trotzdem gut besucht. Denn vor der Anschaffung sollte man einige Fragen klären. Etwa ob man nun andere Galaxien entdecken oder den Mond zum Greifen nah vor Augen haben will. Kurz zusammengefasst ist ein Linsenteleskop für die heimische Terrasse oder den Balkon besser geeignet als ein Spiegelteleskop, sagt Andreas Jahn. Preislich beginnen vernünftige Modelle bei etwa 150 Euro.

Für den Astronomietag hat er weitere Sternenfreunde gewinnen können. Steve Fechtner erklärt in einem Workshop, wie man mit Hilfe des Smartphones dem Sternenhimmel nahe kommen kann. Selbst tolle Fotos mit den kleinen Geräten sind möglich, wenn man die Kamera des Smartphones gut am Teleskop platziert. Der Eisenhüttemstädter hat das Frankfurter Planetarium erst kürzlich für sich entdeckt. „Durch Zufall bin ich im Internet auf die Einrichtung gestoßen“, berichtet er. Im Gespräch mit Andreas Jahn habe sich dann die Zusammenarbeit beim Astronomietag ergeben. Er empfiehlt den Besuchern einige Apps, mit denen die Betrachtung des Sternenhimmels noch mehr Spaß macht.

Die will auch Katrin Glass, die mit ihren beiden Kindern dem Vortrag lauscht, ausprobieren. Erste Versuche, die Sterne zu entdecken, hat Sohn Hannes schon mit dem eigenen Teleskop auf der heimischen Terrasse gemacht, erzählt sie. In jedem Fall wollen die drei noch der Fulldome-Vorführung „Von der Erde zum Universum“ beiwohnen. Die moderne Technik, welche die gesamte Kuppel für die Filmvorführung nutzt, wurde von den Betreibern des Planetariums installiert. Für die Zuschauer ein besonderes Erlebnis, da man mitten im Sternenhimmel sitzt.

„Wir hoffen natürlich, dass die Frankfurter trotz freiem Eintritt am Astronomietag einige Spenden dalassen“, so Andreas Jahn. Denn jeder Cent wird gebraucht. „Alles, was wir einnehmen, fließt wieder ins Planetarium. Wir zahlen uns kein Gehalt oder ähnliches“, sagt der Berliner. Dabei helfen können auch außergewöhnliche Geschenkideen wie eine Sternenpatenschaft, erklärt er. Zu Ostern können kleine und größere Sternenfreunde am 30. März und am 1. April ins Planetarium kommen. Dann gibt es jeweils ab 15 Uhr Vorstellungen.

Einen kleinen Ausblick gibt Andreas Jahn auch schon in den Oktober. Dann wird es eine Weinverkostung geben. Eine Whiskey-Verkostung im Planetarium war vor kurzem zwei Mal ausverkauft. „Wir hoffen das es mit Wein auch so gut funktioniert“, sagt der Sternenfreund und lacht.