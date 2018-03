Zwischen Met und Sarg

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Olive gefällig? Oder darf es ein Geländewagen aus einem Barnimer Autohaus sein? Bei der siebten Regionalen Verbrauchermesse im Familiengarten erwartete die Besucher alles, was Handel und Dienstleistungen hergeben.

80 Aussteller, viele Besucher. Ihre siebte Regionale Verbrauchermesse im Eberswalder Famliengarten können die Organisatoren vom Unternehmer-Netzwerk Schorfheide wohl wieder als Erfolg verbuchen. Bis man der Grünen Woche Konkurrenz macht, dürfte es allerdings noch etwas dauern, oder? „Das ist alles nur eine Frage der Zeit“, sagt Andreas Wutskowsky lächelnd. Der Initiator ist auf dem Sprung. Er muss Brandenburgs Justiz-Minister Stefan Ludwig herumführen. Der Linken-Politiker hat die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen, die auch vom politischen Gegenpart zu Werbezwecken genutzt wird. Landratskandidat Othmar Nickel von der CDU hat sich an Wutskowsky gehangen. Draußen parkt sein Sprinter mit unübersehbarer Wahl-Reklame.

Die siebte Regionale Verbrauchermesse ist ein Ort, um zu sehen und gesehen zu werden. Von der Grünen Woche, bei der es in erster Linie um Landwirtschaftserzeugnisse geht, unterscheidet sich die Veranstaltung im Familiengarten nicht nur in Sachen Größenordnung, sondern auch aufgrund ihrer Vielfalt. Diese Vielfalt macht es nötig, dass die Fläche der Messe wächst. Draußen präsentieren sich fünf Barnimer Autohäuser im Rahmen der MMH-Mobil, einer Fahrzeugmesse organisiert vom Märkischen Medienhaus. Insgesamt werben auf der Verbrauchermesse acht Autohändler für ihre Produkte. „Wenn alle Fahrzeuge auf einem Fleck sind, kommen die Leute schon eher als in jedes einzelne Autohaus“, sagt MMH-Projektmanager Marco Rengers. In Frankfurt konnte man schon zwei erfolgreiche Messen durchführen, in Eberswalde sei es die erste. Diesmal sind nur Autos dabei. Grundsätzlich will der Organisator aber allen aus der Mobilitätsbranche eine Plattform bieten.

Nicht mehr hinters Lenkrad sollten diejenigen, die vom Met aus dem Werbelliner „Irrenhaus“ probiert haben. So heißt die Erlebnis- und Speisegastronomie von Ronald Fabian, besser bekannt als Werbelliner Marktvoigt. Er darf zur Messe direkt am Eingang der Stadthalle werben und bietet neben Met auch Langosch an. Das ungarische Gebäck macht er selbst. Seine 27 verschiedenen Sorten des Honigweins bezieht er aus Schweden. „Dort wird er nicht geschwefelt“, erklärt Fabian. Daher bekäme auch wer bis zu drei Flaschen des neun- bis zwölf-prozentigen Gesöffs trinkt am nächsten Tag keine Kopfschmerzen.

Vorbei am Met tut sich in der Stadthalle das ganze Spektrum der Messe auf. Oliven aus dem Bioladen, Andreas Wutskowkys Schorfheidetouren, Schmuck- und Kosmetikhändler, Hersteller von Insektengittern und sogar ein Bestattungshaus samt Sarg präsentieren sich an den Ständen. Pasewalk und Bad Freienwalde nutzen die Messe fürs Stadtmarketing. Ein Uckermärker Unternehmen vertreibt unter dem Titel Q-Regio Lebensmittel aus ganz Brandenburg.

Doch wie der Met kommen einige Produkte von weiter her. Sabine Wittmut wirbt für Tierfutter, dessen Hersteller im Allgäu sitzt, Jens Milczewski für Säfte und Alkoholisches aus Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz). Das Gros der Aussteller aber ist in Barnim, Uckermark und Märkisch-Oderland angesiedelt.

Dazu bekommt das Messepublikum an zwei Tagen ein ebenso durchmischtes Showprogramm geboten – vom Flötenorchester Con Passione aus Eberswalde bis hin zum Andrea-Berg-Double. „Für jeden was dabei“ könnte das Motto der Messe lauten und Initiator Wutskowsky möchte noch eine zweite etablieren. Die soll sich speziell an Kinder und ältere Menschen richten, verrät er. „Arbeiten, Leben und Wohnen, wo schon der Kaiser zur Jagd ging“ soll sie heißen. Klingt kaum nach weniger Angebot.