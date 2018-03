Zwei Neue im Gerätehaus

Olav Schröder

Schönerlinde (MOZ) Mit einer gelungenen Präsentation sind die beiden neuen Fahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr Schönerlinde vorgestellt worden. Ortswehrführer Jörg Adermann begrüßte hierzu nicht nur Feuerwehrfrauen und -männer, den Feuerwehrverein, sondern auch interessierte Anwohner.

Für rund 320 000 Euro hat die Gemeinde ein neues Löschgruppenfahrzeug LF 10 erworben. Es handelt sich um eine Sonderanfertigung der Firma Rosenbauer aus Österreich. „Die Fahrzeuge werden immer größer“, erläuterte die Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant. „Ohne den Umbau hätte es nicht mehr in das Gerätehaus gepasst.“ Das niedrigere Fahrzeug erübrigte Veränderungen am Gebäude, allerdings war die Anschaffung wegen des Umbau nicht mehr förderfähig, obwohl das LF 10 voll funktionstüchtig ist und der Umbau genehmigt wurde. „Vielleicht kann dies für die Zukunft geändert werden“, wandte sich die Bürgermeisterin an die Landtagsabgeordneten Britta Müller (SPD) und Uwe Liebehenschel (CDU), nicht ohne auf die sonst erfreuliche Unterstützung durch das Land zu verweisen. Das neue LF 20 für Klosterfelde, dessen Erwerb im Dezember 2018 eingeplant ist, werde wieder gefördert.

Die zweite Neuanschaffung ist ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) für rund 46 000 Euro, das seit Ende 2017 im Einsatz ist. Es bietet neun Feuerwehrleuten Platz und wird auch für die Jugendfeuerwehr eingesetzt. Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen. Die Vorgänger werden weiter genutzt. Das MTF wird Gerätewart Alexander Engel zum Transport von Kleidung und Schläuchen nutzen. Für das LF 10 ist noch nicht über die Nutzung entschieden.

Die neue Technik macht die Veränderungen im Brandschutz deutlich, erläuterte Gemeindewehrführern Anke Müller. Auf diese müsse sich die Feuerwehr stets einstellen. Beim Brand eines Hauses mit Solartechnik könne der Löscheinsatz mit Wasser lebensgefährlich sein. Und auch Elektroautos stellen bei Unfalleinsätzen neue Anforderungen.

Besonders freuten sich die Feuerwehrleute über eine Spende in Höhe von 500 Euro der Brandenburg-Klinik für die Fahrt der Jugendfeuerwehr nach Finnland. Im Sommer werden 17 Jugendliche aus dem Wandlitzer Bereich an einem einwöchigen Feuerwehrlager teilnehmen. „Es ist eine Auszeichnung für sie“, so Anke Müller. Insgesamt kostet die Fahrt 13 000 Euro. Weitere Unterstützung ist willkommen. Die Ausbildung dort wird übrigens auf Englisch erfolgen. ⇥(fos)