Zwölf Tage alten Sohn misshandelt - Eltern erneut vor Gericht

Frankfurt (Oder) (dpa) Ihr Baby schrie, die Eltern schlugen zu und verletzten den Säugling lebensgefährlich - so steht es in der Anklage. Sechs Jahre nach der Tat steht das Paar nun erneut wegen Misshandlung vor Gericht.

Wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen müssen sich ab Mittwoch eine 25-Jährige und ihr 37 Jahre alter Partner in einem Berufungsverfahren vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) verantworten. Beiden wird die Misshandlung ihres damals erst zwölf Tage alten Sohnes vorgeworfen.

Der Fall liegt bereits sechs Jahre zurück: Im Oktober 2011 sollen die beiden in Eberswalde lebenden Angeklagten den Säugling durch stumpfe Gewalteinwirkung lebensgefährlich verletzt haben. Der Junge habe geschrien und damit seine Eltern genervt, hieß es in der Anklage. Er sei auf den Kopf, den Oberkörper und den Genitalbereich geschlagen worden, wie große Hämatome bewiesen. Nach der Misshandlung sollen die Eltern das hilflose Baby unversorgt in seinem Bettchen liegen gelassen haben. Erst eine am nächsten Tag zufällig vorbei schauende Hebamme sorgte der Anklage zufolge dafür, dass der verletzte Säugling ins Krankenhaus gebracht wurde.

Das Amtsgericht Eberswalde hatte die Eltern des Jungen bereits im Februar 2015 zu jeweils zwei Jahren Gefängnis verurteilt, die Strafe aber zur Bewährung ausgesetzt. Das Gericht hatte in der Beweisaufnahme nicht klären können, wer von den beiden das Baby misshandelte und wer dabei zusah, ohne einzugreifen. Deshalb waren beide wahlweise wegen aktiven Tuns oder wegen Unterlassens jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden.

Gegen das erstinstanzliche Urteil hatten beide Angeklagte Berufung eingelegt. Sie bestreiten der Anklage zufolge die Misshandlung ihres Sohnes und können sich die im Krankenhaus festgestellten Verletzungen nicht erklären. Der Fall lag jahrelang beim Landgericht Frankfurt (Oder). "Die zuständige Strafkammer hat vorrangig Verfahren zu bearbeiten, bei denen die Angeklagten in Untersuchungshaft sitzen. Deshalb haben diese Vorrang", erklärte dazu Behördensprecher Frank Draxler.

Auskünfte darüber, wie es dem Jungen heute geht und ob er bleibende Schäden davon getragen hat, gibt das zuständige Jugendamt des Landkreises Barnim nicht. Ob das heute sechs Jahre alte Kind noch in der Familie oder aber bei Pflegeeltern lebt, beantwortet die Behörde mit Verweis auf eine fehlende "Schweigepflichtentbindung" ebenfalls nicht. Den Informationen nach, die dem Landgericht Frankfurt (Oder) vorliegen, soll der Junge auf jeden Fall nicht bei den Angeklagten leben.