Löwenberger Händler lockt viele Besucher an

Inez Bandoly

Löwenberg Menschen sahen sich in Ruhe um, saßen gemütlich zusammen und Kinder tollten in der Hüpfburg. Auf dem Gelände der Fertigung und Landtechnik (KFL) in Löwenberg herrschte am Sonnabend reger Betrieb. Pünktlich zum Frühlingsanfang fand dort der traditionelle Tag der offenen Tür statt. „Das Wichtigste ist die Präsentation der neuen Gartentechnik“, sagte Ulf-Peter Degebrodt, Geschäftsführer der KFL.

Unzählige Rasenmäher sowie -traktoren reihten sich schon am Eingang vor dem Gelände. Auf diesem präsentierten Partnerbetriebe aus Grüneberg und Vereine wie der MTS Mildenberg alte Landmaschinen, welche vor Jahrzehnten im Einsatz waren. Auch der Feuerwehrverein Löwenberg stellte ausgediente Löschfahrzeuge aus. „Wir haben uns auf dem Gebiet der Gartenkommunal- und Umwelttechnik etabliert“, so Degenbrodt und sprach vom zehnjährigen Jubiläum von KFL. Er sei absolut zufrieden ob des großen Interesses der Besucher.

Das Glück war auch auf der Seite des Veranstalters, der mit dem Wetter gepokert hatte. Aber die Sonne zeigte sich wohlgesonnen an diesem Tag. Zudem beginnt zeitnah die Gartensaison und etliche Besucher investierten einige Euro in die Gartentechnik. Für viele hat es sich doppelt gelohnt, denn an diesem Tag gab es von KFL noch Gutscheine für Instandsetzungen.

Während die Eltern sich umsahen und informierten, waren die Kinder in der Spielecke mit Hüpfburg gut aufgehoben. Zu all dem präsentierte „Der Holzwurm“ Jörg-Peter Meinicke Kunst mit der Kettensäge. Er schnitzte beispielsweise aus einem Stamm Kiefernholz eine Eule. Dieses Exemplar wechselte sofort den Besitzer: Frank Boßwick aus Grieben überraschte damit seine Frau, die in Gedanken wohl schon einen Platz im heimischen Garten für das Schmuckstück suchte.