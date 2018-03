Anne Pries öffnet ihr Atelier

Wolfgang Gumprich

Zehdenick Nach 134 Jahren kehrt das Handwerk der Weber wieder in die Havelstadt zurück. „Die erste Werkstatt wurde urkundlich im Jahr 1281 erwähnt, 1884 war dann Schluss“, bringt Anne Pries die alte Tuchmachertradition in Zehdenick in Erinnerung. Die gebürtige Berlinerin hat vor Kurzem ihre Werkstatt im ehemaligen Backhaus in der Berliner Straße 46 eingerichtet. Zum Europäischen Tag des Kunsthandwerks öffnete sie am Wochenende ihr Stickatelier und die Handweberei für die Besucher.

Mehrere Webstühle unterschiedlicher Größe füllten das ehemalige Backhaus, auf ihnen stellt Anne Pries Auftragsarbeiten her, wie derzeit einen Teppich oder Tagesdecken. Dafür benötigte sie etwa zwei Tage, wobei der erste Tag für das Einrichten „draufgeht“. „Webstühle sind die Vorläufer der Computer. Wie diese kennen sie nur zwei Zustände – oben und unten – oder beim Computer: Strom an, Strom aus“, zieht die Unternehmerin die Verbindung einer uralten Handarbeitstechnik zur Neuzeit.

An einer modernen, elektronischen Stickmaschine stellt sie auf Wunsch ihrer Kunden Stickereien her, sei es Firmenlogos, Namen auf der Berufsbekleidung oder Namens-T-Shirts zum Geburtstag. An diesem Wochenende konnten sich auch Kinder an speziellen Webstühlen von ihr in die alte Kunst des Webens einführen lassen.