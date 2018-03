Gast aus dem Fläming so richtig die Meisterfeier verdorben

THomas Branding

Angermünde (MOZ) Das beste Rückrundenspiel der HC-Angermünde-A-Jugend in der Handball- Brandenburgliga hat Lok Rangsdorf aus allen Titelträumen gerissen - der Gast war beim 25:13 einfach chancenlos.

Kampfkraft, Schnelligkeit, Variabilität - es fehlte an nichts. Der Gast fing mit sehr offensiver Deckung an, Angermündes Rückraum nahm diesen Platz dankbar an. Binnen kurzer Zeit gelang ein Vorsprung von sieben oder acht Toren. Genauso wichtig: Endlich agierte die Deckung wie ein funktionierendes Team. Sah Nea Nedlin, von den wuchtigen Lok-Aufbauspielerinnen zurückgeschleudert, schon wie eine Verliererin aus, stand Alina Trettin als kaum zu überwindendes Bollwerk da. Oder Lilu Tech. Oder auch Lena Hoffmann.

Die gute Abwehrarbeit brachte Ballgewinne - schnelle Angriffe folgten. Ein sehr gutes Umschaltverhalten! Kurz vor der Pause stellte Rangsdorf auf eine 6:0-Abwehr um, was dem HCA zunächst Probleme brachte. Etwas zu ungeduldig wurden jetzt Angriffe abgeschlossen - das Halbzeitsignal kam gerade recht, um durchzuatmen und neue Varianten zu besprechen.

Der Gast wollte das Unheil abwenden, der Elan blieb aber eher bei den HCA-Mädels: Sechs Tore gelangen, ehe eine kleine Durststrecke folgte (fast eine Viertelstunde ohne Treffer), aber der Gast nutzte dies kaum. Zumal da eine Lea Trenn im Tor stand, die hervorragend mit der Abwehr harmonierte und auch Siebenmeter parierte. Angermündes Torflaute beendete Julia Rissmann - die Flügelflitzerin trifft oft aus den unmöglichsten Winkeln und ist daher mit Pia Müller kaum als Angriffsmittel zu ersetzen. So stand letztlich ein ungefährdeter 25:13-Sieg zu Buche, was am Saisonende ein ausgeglichenes Punkteverhältnis nach je sieben Siegen und Niederlagen brachte.

Als Fazit kann man festhalten, dass das jüngste Team der Brandenburgliga eine hervorragende Hinrunde gespielt hat (nur eine schwache Leistung in Rangsdorf). Nach der Verletzung von Elisa Branding kam ein gewaltiger Bruch, ein kompletter Umbau der Mannschaft erfolgte. Von allen wurde jetzt mehr gefordert, um diese Lücke zu schließen. Dies gelang nur teilweise.

Große Hoffnung aber macht, dass gerade die Jüngsten wie Pia Müller, Julia Rissmann und Melina Beutler die größten Leistungssprünge vollzogen. Bleibt zu hoffen, dass sich alle wieder von der Handballbegeisterung anstecken lassen und bereit sind, dafür auch hart zu arbeiten, um erneut solche exzellenten Spiele abzuliefern wie jetzt zum Abschluss des Spieljahres 2017/18.

Am Ende ging der Dank der Verantwortlichen an das gesamte Team, alle Unterstützer und Fans sowie die sich stets um die Gesundheit der Mädels kümmernde Steffi Trettin für die gute Arbeit und viele tolle Momente.(tbr)