Am Ende jubeln die Preussen

Ulrich Gelmroth

Eberswalde (MOZ) Preussen Ebers-walde hat in der Rückrunde der Fußball-Brandenburgliga auch sein drittes Heimspiel nach großem Kampf gewonnen. Diesmal wurde Stahl Brandenburg mit 5:3 Toren niedergerungen. Es ist seit Juni 2015 der erste Eberswalder Sieg gegen die Havelstädter.

Die Preussen-Elf von Trainer Obrad Marjanovic ist jetzt zwar wieder Tabellen-Achter mit 24 Zählern, doch dies ist nur eine Momentaufnahme. Zu viele Nachholspiele stehen in den kommenden Wochen noch an, so auch das Barnim-Derby von Union Klosterfelde gegen Preussen Eberswalde am 1. Mai. Deshalb war der dritte Heimsieg in Folge für die Westender umso wichtiger. Die Warnung von Trainer Marjanovic vor der Partie an seine Elf, den Tabellenvorletzten keinesfalls zu unterschätzen, hat sich im Spiel eindrucksvoll bestätigt. Es trafen zwei offensiv orientierte Teams aufeinander und die acht Tore sprechen Bände. Beide Abwehrreihen hatten so ihre Probleme im Spiel.

Das erste Achtungszeichen setzten dann auch die Gäste. Einen Gewaltschuss von Kaito Sasaki musste Torwart Lennard Peter im Preussen-Tor aus dem Eck (5.) fischen. Diese Aktion war wie ein Weckruf bei den Eberswaldern. Die schalteten den Turbo ein und forderten ihrerseits Stahl-Keeper Moustapha Moussa Nouka heraus. Bei einem schnellen Gegenzug über Hassan Oumari auf Arafa El-Moghrabi in den Sechzehner, war der Gästekeeper aber machtlos gegen den Torschuss des neuen Torjägers der Preussen. Es stand 1:0 (13.) für die Heimelf. Fast der nächste El-Moghrabi-Treffer (20.). Doch diesmal reagierte Nouka klasse. Zwar agierten die Gäste ebenfalls bissig, stürmten nach vorn, die besseren Chancen hatten jedoch die Preussen. So spielten Soheil Gouhari und Nick Lange perfekt den Torschützen El-Moghrabi am Elfmeter-Punkt frei. Dessen Schuss knallte an die Lattenunterkante (29.). Dann ein weiter Einwurf auf El-Moghrabi, der den Ball sofort durch die beiden Innenverteidiger spitzelt auf seinen durchgestarteten Sturmpartner. Gekonnt schlenzte Gouhari das Leder am Keeper vorbei ins lange Eck (32./2:0). Zwei herrliche Spielzüge, ein klasse Tor. So konnte es eigentlich weitergehen.

Die Gäste blieben jedoch unbeeindruckt, konterten über Alexander Tarnow auf ihren Torjäger, Lucas Meyer. Anschlusstreffer zum 2:1 (35.). So stand es trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten auch beim Seitenwechsel. Wieder war es Gouhari, der seine Preussen-Elf auf zwei Treffer davonziehen ließ, 3:1 (51.). Die Freude währte nur kurz. Torjäger Meyer legte seinen zweiten Treffer nach (53./3:2). Der offene Schlagabtausch ging munter weiter. El-Moghrabi schickte Lange in die Spur, der perfekt auf Gouhari ablegt und es hieß 4:2 (56.). Das Spiel schien für Preussen gelaufen. Aber ein Elfmeter, von Meyer sicher verwandelt, brachte die Stahl-Elf (59./4:3) fast postwendend ins Spiel zurück.

Es war ja noch eine halbe Stunde zu spielen. Das hohe Tempo forderte jedoch langsam seinen Tribut. Zudem setzten die Wechsel ein und der Spielfluss verlor etwas an Fahrt und Präzision. Zwar drückten die Gäste weiter auf den Ausgleich, echte Torgefahr kam nicht mehr auf. Da wirkte Preussen, meist über die Außenflitzer Oumari und Lange beflügelt, zwingender. El-Moghrabi (66./87.), Oumari (71.) und Gouhari (82.) hatten die Vorentscheidung auf dem Fuß. Die fiel erst in der Nachspielzeit. Dreifach-Torschütze Gouhari wird beim Kopfballversuch niedergerissen, Elfmeter. El-Moghrabi, der den Torreigen eröffnet hatte, stellte mit seinem zweiten Treffer, diesmal vom Elfmeter-Punkt, den 5:3-Endstand (90+2.) her.

Ein verdienter Sieg für die Elf von Trainer Marjanovic, die jetzt entspannter in die spielfreie Osterwoche starten kann. Am 7. April steht in Guben beim BSV Guben Nord (10./21 Punkte) für die Eberswalder (8./24) dann das nächste wichtige Sechs-Punkte-Spiel an. (ug)

Eberswalde: Peter - Enrico Schöffel, Wiejkuc, Dymek, Lars Schöffel - Demirel ((79. Groß), Aydogdu - Lange (91. Ziethen), Oumari - Gouhari, El-Moghrabi