Neuer Vorstand beim Ruderclub Beeskow

Jan-Peter Voigt

Beeskow (MOZ) Bevor mit dem Anrudern Anfang April die Saison eröffnet wird, sind im Vorfeld viele Vorbereitungen notwendig. Das sind zum Beispiel die Instandsetzung und Wartung der Boote, die Grundreinigung der Hallen und des Geländes, die Belehrung der Leistungs- und Freizeitsportler - und die Jahreshauptversammlung. Beim Ruderclub Beeskow stand dabei die Wahl eines neuen Vorstandes an - für einen Verein immer eine besondere Herausforderung, denn Ehrenämter finden nicht immer den gewünschten Zulauf. Einige Vorstandsmitglieder hatten im Vorfeld angekündigt, dass sie aus alters- und gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen.

Zur neuen Vorsitzenden wurde Dagmar Voigt einstimmig gewählt. Sie ist im Verein groß geworden und Jahrzehnte mit dem Rudersport verbunden. In ihrer Antrittsrede äußerte sie den Wunsch, dass viele Ehemalige und Interessierte wieder den Weg zum Rudersport finden. "Jeder von uns kennt dieses Gefühl, wenn man ins Boot steigt und sich vom Steg abstößt: Der Kopf wird auf einmal frei und man genießt die Zeit für sich. Und man schätzt die Gemeinschaft. Hier ist jeder wichtig. Es spielt keine Rolle, wer oder was man ist. Entscheidend ist, dass man sich für den anderen interessiert und sich mit seinen Möglichkeiten einbringt. So habe ich den Verein bereits als Kind kennen und schätzen gelernt. So bin ich frohen Mutes und trete gern das Kleinert-Keil-Erbe an."

Neu in den Vorstand gewählt wurden zudem Maik Haß, Mario Brösecke und Luisa Kuhnert, wiedergewählt Horst Elster, Thomas Röschke, Norbert Köppen, Heike Leschke und Daniela Breske.

Die Verdienste der scheidenden Vorsitzenden Doris Kleinert fanden entsprechende Anerkennung durch die Übergabe eines Ölgemäldes der Spreelandschaft. Auch Monika Kieper, langjährige Verantwortliche für die Kasse und Buchhaltung schied aus dem Vorstand aus. (jpv)