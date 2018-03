Pokal-Traum endet im Halbfinale

Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Fußball-Regionalligist FSV Union Fürstenwalde hat den letzten Schritt ins Endspiel des AOK-Landespokals verpasst. In einem nicht unbedingt hochklassigen, aber abwechslungs- und torreichen Halbfinale unterlagen die gastgebenden Spreestädter dem Liga-Rivalen und ungeschlagenen Spitzenreiter FC Energie Cottbus mit 2:3 (1:2).

Am Ende kochten die Emotionen auf und neben dem Platz noch mal so richtig hoch. Kurz vor Ablauf der angezeigten drei Minuten Nachspielzeit kam Danny Breitfelder im Cottbuser Strafraum zu Fall. Lasse Schlüter hatte ihn durchaus am Schussversuch gehindert, aber Schiedsrichter Felix Burghardt aus Premnitz ließ die Szene weiterlaufen - eine zumindest strittige Entscheidung. So blieb es beim knappen Sieg des Favoriten. "Schade, da fehlt uns eben manchmal auch ein Quäntchen Glück", sagte Fürstenwaldes Vereinspräsident Hans-Ulrich Hengst, der nach dem Abpfiff auf den Platz geeilt war, um ein paar Gemüter zu beruhigen.

Die technische Panne vor dem Anpfiff - Stadionsprecher Frank Drömert wurde beim Verlesen der Mannschaftsaufstellungen von einer schlapp-machenden Batterie in seinem Mikrofon ausgebremst - sollte sich zu Beginn als schlechtes Omen für die Gastgeber erweisen. Denn nach einem durchaus couragierten Beginn gerieten sie früh in Rückstand. Und das ausgerechnet durch einen Strafstoß. Schließlich hatte Gäste-Trainer Claus-Dieter Wollitz im Vorfeld noch halb ironisch, halb vorwurfsvoll konstatiert, dass der FSV Union in elf Liga-Heimspielen schon acht Elfmeter zugesprochen bekommen hat.

Fabio Viteritti war es, der den FC Energie vom Punkt in Führung brachte. Vorausgegangen war ein fataler Ballverlust von Burim Halili nach einem eigentlich schon abgewehrten Freistoß, in dessen Folge zwei Cottbuser urplötzlich frei vor Torhüter Oliver Birnbaum auftauchten. Der war dann mit der Hand am Fuß von Schlüter, Viteritti ließ sich nicht zweimal bitten.

Damit nicht genug, führte eine Ecke zum 2:0 für die Gäste. Schlüter zog den Ball mit links vom Tor weg, wo Kevin Weidlich hoch stieg und die Kugel aus sechs Metern schulbuchmäßig einköpfte. Selten passte das Prädikat vom einstudierten Standard so wie in dieser Szene. "Bei den Gegentoren hat unsere junge Mannschaft Lehrgeld bezahlt", sagte FSV-Trainer Matthias Maucksch hinterher. "Das 0:1 hat für ziemliche Verunsicherung gesorgt, und die Ecke wollten wir natürlich ganz anders verteidigen."

Um ein Haar hätte eine erneute Koproduktion der beiden Protagonisten, diesmal aus dem Spiel heraus, sogar das sicher vorentscheidenden 0:3 bedeutet, aber diesmal strich der Kopfball von Weidlich zirka zehn Zentimeter übers Gebälk (34.). Und so kam der FSV Union zurück. Allerdings bedurfte es dazu eines kapitalen Abwehrfehlers von Energies Jose Matuwila, der sich im Strafraum von Andor Bolyki geradezu schülerhaft überrumpeln ließ. Der 23-jährige Ungar hatte dann wenig Mühe zu vollenden. "Bis dahin war Vieles aufgegangen, hatten wir eigentlich alles unter Kontrolle, hätten aber schon den Deckel draufmachen können und müssen", resümierte Wollitz nach der Partie. "So aber wurde es nach dem Anschlusstreffer der Fürsten-walder ein anderes Spiel."

Die Gastgeber kamen jedenfalls mit neuem Elan aus der Kabine. Die erste Möglichkeit hatte Kapitän Filip Krstic. Der Abwehrspieler tauchte plötzlich am Energie-Strafraum auf, sein Linksschuss strich aber knapp am langen Pfosten vorbei (49.). Auf der anderen Seite riss Birnbaum beim Versuch von Maximilian Zimmer geistesgegenwärtig die Fäuste hoch (53.), im Anschluss wieder ein Weidlich-Kopfball nach einer Ecke, diesmal kam er aber nicht richtig hinter das Spielgerät.

Dann der umjubelte Ausgleich. Und was war das für ein Vertikal-Pass von Rico Gladrow, der die FCE-Abwehrkette aushebelte ... Breitfelder traf unter dem sich vergeblich werfenden Avdo Spahic hindurch.

Unerklärlich dann allerdings, wie Streli Mamba, in 16 Punktspieleinsätzen für die Lausitzer schon 15 Mal erfolgreich, keine drei Minuten später im Torraum frei an den Ball kommen, im Nachfassen gegen Halili und Birnbaum zum 3:2 vollenden und so den Spielverderber mimen konnte. "Da denkt man natürlich schon: Das kann doch jetzt nicht sein. Vielleicht waren wir nach dem Ausgleich etwas zu euphorisiert", war Gladrow auch nach dem Abpfiff noch ratlos.

Dennoch blieb der Finaltraum für die Gastgeber greifbar. Spahic lenkte einen Breitfelder-Kopfball nach Flanke des fleißigen Kemal Atici mit einer Klasse-Parade um den Pfosten (62.), Gladrow nahm eine Hereingabe von Bolyki volley, zielte aber etwas zu hoch (74.), bei einem Schuss von Bolyki war erneut der Energie-Keeper auf dem Posten (78.). Dann kam die Nachspielzeit ...

"Danny wird klar am Schuss gehindert. Da kann man durchaus Elfmeter pfeifen", schilderte Rico Gladrow die umstrittene Szene aus seiner Sicht. "Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir uns zumindest eine Verlängerung verdient gehabt, und was dann passiert, weiß man nie", fügte der 26-jährige Mittelfeldakteur hinzu, der der wohl auffälligste Fürstenwalder an diesem Nachmittag war. Auch auf den Rängen haderten die Gastgeber natürlich mit dem Ausscheiden. "Gerade in der zweiten Hälfte haben wir uns sehr gut verkauft, aber gegen die großen Namen können wir wohl einfach nicht gewinnen", sagte Vize-Präsident Frank Quandt.

"Wir wussten, dass es schwer wird, die haben schon eine gute Truppe zusammen. Es ist immer unangenehm, hier zu spielen", sagte Energie-Elfmeterschütze Fabio Viteritti. Und sein Kapitän Marc Stein ergänzte: "Nach dem 2:0 hatten wir eigentlich alles im Griff, haben den Gegner jedoch wieder stark gemacht. Dass darf uns nicht passieren, daran müssen wir arbeiten. Am Ende aber zählt das Weiterkommen."