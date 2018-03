Gegenseitige Unfreundlichkeit

Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Von der herzlichen Begrüßung der beiden Trainer, die sich aus Profi-Zeiten und von der Fußballlehrer-Ausbildung kennen, war hinterher nichts mehr zu spüren: Matthias Maucksch und Claus-Dieter Wollitz würdigten sich bei der Pressekonferenz nach dem Pokal-Halbfinale keines Blickes.

Vor allem zwei Szenen aus der Schlussphase hatten für Verstimmung gesorgt: Nach einem harten und deshalb auch gelb-geahndeten, aber keineswegs rüden Foul des einheimischen Abwehrspielers Ingo Wunderlich direkt vor der Cottbuser Bank hatte sich der 52-jährige Energie-Coach Wollitz wutentbrannt ins Zwiegespräch mit Schiri Felix Burghardt begeben. Auge um Auge, Nase an Nase standen sich beide gegenüber - was wiederum den drei Jahre jüngeren Maucksch auf die Palme brachte: "So etwas sollte ich mir mal erlauben", echauffierte sich der Fürstenwalder Trainer noch lange nach dem Abpfiff.

Und dann war da jene umstrittene Szene in der Nachspielzeit, in der die Gastgeber so vehement einen Elfmeter gefordert hatten. "Aber das ist das Schicksal der kleinen Vereine, dass das in so einer Situation nicht gepfiffen wird", monierte Maucksch - und erntete dafür nur ein Kopfschütteln seines Kollegen.

Derweil wurde "Pele" Wollitz nicht müde zu betonen, wie ungern er nach Fürstenwalde komme, weil er zum Beispiel bei Spielbeobachtungen von den Zuschauern regelmäßig beschimpft werde, "und zwar auf das Unflätigste". Das gehe ihm "nirgends so wie hier", hatte er schon im Vorfeld der Partie ordentlich Öl ins Feuer gegossen. Allerdings wird der Auftritt des Cottbuser Trainers am Sonnabend auch nicht unbedingt dazu beitragen, dass er künftig freundlicher empfangen wird ...