Woidke hofft auf Partner in Polen

Dietrich Schröder

Potsdam/Frankfurt (MOZ) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) soll auch für die neue Bundesregierung als Koordinator für die deutsch-polnische Zusammenarbeit tätig werden. Allerdings gibt es dabei ein Problem: Polen hat seit Monaten keinen Deutschland-Koordinator mehr.

Nach der Bundestagswahl 2014 war Woidke erstmals vom damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) für dieses Amt berufen worden. Im vergangenen Herbst hatte er in einem Interview mit dieser Zeitung beklagt, dass die Unterstützung für die Kooperation unter der national-konservativen Regierung in Warschau „nicht mehr wie in früheren Jahren da ist“.

Insbesondere die Warschauer Forderung nach deutschen Reparationszahlungen für den Zweiten Weltkrieg sei „ein längst abgeschlossenes Thema“, das wieder hervorgeholt werde, „um Stimmung gegen Deutschland zu machen“, sagte er seinerzeit.

Am Sonntag erklärte der SPD-Politiker, dass er das erneute Angebot von Bundesaußenminister Heiko Maas „sehr gerne angenommen“ habe. Woidke sagte: „Wir müssen die grenznahen Beziehungen pflegen. Da passiert viel und dafür bin ich jedem Einzelnen, der sich – egal ob im Kleinen oder Großen – engagiert, sehr dankbar. Und mit der polnischen Regierung in Warschau müssen wir einen guten und konstruktiven Dialog pflegen. Deshalb begrüße ich ausdrücklich, dass Kanzlerin Merkel und Außenminister Maas ihre ersten Auslandsreisen bereits kurz nach der Regierungsbildung nach Frankreich und Polen unternommen haben.

Allerdings stößt der Beauftrage der Bundesregierung zunächst noch auf ein großes Problem: Denn die Stelle des Deutschlandbeauftragten bei der polnischen Regierung ist schon ein halbes Jahr lang nicht besetzt. Im Herbst war der damalige polnische Innenstaatssekretär Jakub Skiba aus dieser Funktion ausgeschieden, ein Nachfolger wurde bisher nicht ernannt. Woidke hofft daher, „dass auch die polnische Regierung bald einen neuen Deutschland-Koordinator benennen wird“.

Als jüngstes Beispiel zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Infrastruktur nannte Woidke die Zusage der Deutschen Bahn, die Eisenbahnverbindung Angermünde-Stettin zweigleisig zu elektrifizieren. Woidke hatte bereits 2015 und 2016 zu Deutsch-Polnischen Bahngipfeln eingeladen. Dabei wurden auch die „Kulturzüge“ zwischen Berlin und Breslau vereinbart.

Mit Blick auf die aktuelle Diskussion über Grenzkontrollen sagt Woidke: „Grenzen müssen sicher sein. Sie müssen aber auch durchlässig bleiben, damit sich die Wirtschaft in der Grenzregion entwickeln kann und die Bürger zusammenkommen können. Nicht zusätzliche Kontrollen erhöhen die Sicherheit, sondern eine engere grenzüberschreitende Kooperation von Polizei, Justiz und Hochwasserschutz. Dafür werde ich mich auch weiterhin einsetzen.“