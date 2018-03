Neues Fachgeschäft in Neuruppin

Eckhard Handke

Neuruppin Ein Fachgeschäft für Gardinen, Design und Inneneinrichtung gibt es seit Sonnabend auch in Neuruppin. Am Vormittag lud Inhaberin Linda Dertz zur Neueröffnung in die Friedrich-Ebert-Straße 1a ein. In dem vormaligen Blumenladen gibt es nun Vorhänge und vieles andere Accessoires rund ums Wohnen. Neben unterschiedlichen Stoffen werden auch Gardinenstangen und Textiltapeten angeboten – quasi alles, um sein Heim so gemütlich wie nur möglich zu gestalten. Linda Dertz aus Neuruppin lebte eine Zeit lang in München, fand dann in ihrer Heimatstadt ihren Mann fürs Leben und kam wieder ins Ruppiner Land zurück. Sie möchte demnächst das Angebot noch erweitern. So soll es auch Bezüge für Gartenmöbel geben. Eine kleine Grünfläche auf der Hofseite soll ebenfalls noch angelegt werden. So können sich in der warmen Jahreszeit Kunden bei einer Tasse Kaffee unterm Sonnenschirm beraten lassen oder in einer großen Auswahl an Katalogen blättern und sich Anregungen zum schöneren Wohnen holen. „Die Kundschaft soll sich bei mir wie Zuhause fühlen“, sagte Linda Dertz.