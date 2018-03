Aufstieg und Klassenerhalt vor Augen

Heinz Herrmann

Frankfurt (MOZ) In der vorletzten Runde der Schachsaison haben die Frankfurter Mannschaften ihre Saisonziele so gut wie erreicht. Der SV Preußen hat den Klassenerhalt in der Landesklasse Nord praktisch geschafft und in der Regionalliga Ost hat der USC Viadrina den Aufstieg ebenfalls so gut wie sicher.

In der Landesklasse Nord hatte die 1. Mannschaft des SV Preußen beim Tabellenführer Potsdamer SV Mitte I anzutreten. Die Gastgeber-Akteure hatten - bis auf Brett 4 - jeweils eine höhere Deutsche Wertzahl (DWZ) aufzuweisen. Damit war ein klarer Favorit gegeben. Nach dem Wettkampf konnten die Preußen daher mit der 3:5-Niederlage doch relativ zufrieden sein, zumal in den anderen Spielen die Ergebnisse günstig für die Frankfurter verliefen. Die mit abstiegsgefährdeten Mannschaften der Schachclubs Havelland und Rathenow konnten nicht gewinnen und können somit die Frankfurter (6 Punkte) in der letzten Runde nicht mehr überholen. Damit ist der Verbleib in der Landesklasse so gut wie gesichert.

Die Punkte für die Preußen erzielten mit ihren Siegen Michael Heinsohn (Brett 1), Jens Gellert (3) sowie Joachim Jacobs (5) und Christian John (7) mit ihren Remisen. Frank Urbanek (2), Herbert Prick (4), Siegfried Preuß (6) und Jürgen Andexel (8) mussten die Überlegenheit ihrer Gegner anerkennen und ihre Partien, zum Teil nach langen Kampf, verloren geben. So wehrte sich Reservist Jürgen Andexel über dreieinhalb Stunden gegen die Niederlage gegen einen um 447 DWZ-Punkte besseren Spieler. Siegfried Preuß hatte mit Adrian Faust einen Gegner, der mit acht Punkten aus acht Partien zur 9. Runde antrat. Der Potsdamer musste sich dieses Mal 4:56 Stunden bemühen, um letztendlich in einer Zeitnotphase - beide Spieler hatten jeweils nur noch zwei Minuten Bedenkzeit bis zum Partieende zur Verfügung - doch noch zu gewinnen.

In der Regionalliga Ost hat der USC Viadrina Frankfurt den Aufstieg mit einem knappen und schwer erkämpften 4,5:3,5 beim SKV Bad Freienwalde praktisch geschafft. Michal Zaparowski (Brett 6) erbeutete schnell drei Bauern, wurde dann aber ausgekontert und es stand 0:1 gegen den USC. Nach den Punkteteilungen von Michael Ziern (4) und Jan Grabowski (1) gelang Sven Krannich mit einem Sieg der 2:2-Ausgleich. Sein Gegner hatte bis dahin 6,5 Punkte aus sieben Partien geholt und musste nun seine erste Niederlage einstecken. Nach der Niederlage von Bernd Ketelhöhn am 2. Brett egalisierte Thomas Noack (3) mit einem Sieg diese und es stand 3:3. Mit dem Sieg von Thorsten Müller (8) und dem Remis von Norbert Heymann am 7. Brett stand der Gesamterfolg fest und das Saisonziel ist so gut wie erreicht. Selbst bei einer Niederlage in der letzten Runde im Heimspiel gegen den SC Schwedt mit beispielsweise 3,5:4,5, müsste Glück auf Rüdersdorf II beim SV Preußen II mit 7:1 gewinnen, um den USC noch abzufangen. Dieser wird aber sicher in der letzten Runde nichts mehr anbrennen lassen und den Aufstieg auch theoretisch klar machen.

Der SV Preußen II musste beim SV Motor Eberswalde mit 1:7 eine in dieser Höhe nicht zu erwartende Niederlage hinnehmen. Lediglich Günter Müller am 5. Brett konnte seine Partie gewinnen. Alle anderen eingesetzten Spieler mussten ihre Gegner zum Partigewinn gratulieren. In der Brettreihenfolge verloren Jürgen Fritsch (Brett 1), Uwe Hankel (2), Jürgen Fritzsche (3), Hans Paetzel (4), Andreas Winkler (6) und Jürgen Herrmann (7). Das 8. Brett musste von den Frankfurtern aus beruflichen und Urlaubsgründen unbesetzt bleiben.

Der abschließende Spieltag wird dann am 15. April ausgetragen. Der SV Preußen I empfängt den SV Rochade Potsdam-West I. Der USC Viadrina hat den SC Schwedt zu Gast, der SV Preußen II empfängt Glück auf Rüdersdorf II.