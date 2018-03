Ausschuss zur Feuerwehr in Frage gestellt

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Werner Selle (FDP) als Vorsitzender des zeitweiligen Ausschusses Feuerwehr dankte in der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten ausdrücklich für die Zuarbeit der Feuerwehren. Stadtbrandmeister Thomas Keil hatte im Ausschuss zuletzt mehrere Prioritätenlisten vorgestellt und erläutert – zu Investitionen für die Gerätehäuser, darunter der Neubau in Wriezen, und zu benötigten Fahrzeugen. Vorgeschlagen wurde in dem Zusammenhang auch eine Zusammenlegung der Wehren von Altwriezen, Beauregard und Eichwerder beziehungsweise Lüdersdorf und Biesdorf.

Selles Wunsch, den Feuerwehr-Ausschuss nach der doch noch vereinbarten April-Sitzung ruhen zu lassen, wurde unter anderem von Robert Masche (Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch) widersprochen. Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) verwies jedoch darauf, dass der Feuerwehr-Ausschuss nur empfehlenden Charakter habe und es mit dem GOSULT- beziehungsweise Bauausschuss zwei Fachausschüsse gibt, die sich mit anstehenden Themen weiter beschäftigen sollten. Der Stadtbrandmeister könne zu den Sitzungen geladen und angehört werden. Ilm mahnte, dass der zusätzliche Ausschuss natürlich auch Personal der Stadtverwaltung bindet.