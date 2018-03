Klinikum trauert um Dr. Schüßling

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Klinikum Frankfurt trauert um Professor Dr. Gerhard Schüßling. Der Gynäkologe und ehemalige Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe hat vielen Frankfurtern beim Start ins Leben geholfen. Er starb am 10. März im Alter von 89 Jahren.

Der gebürtige Thüringer kam 1971 an die Oder. Mit seinem Amtsantritt als Chefarzt begann er in der Klinik – die sich damals noch in der Heilbronner Straße befand – mit einem Umbau- und Umzugsprogramm für die Geburtshilfe, um Wege zu verkürzen und Arbeitsabläufe zu erleichtern. So führte er Sitzbäder für frisch operierte Patientinnen ein. Später folgten die Spezialschwangerenbetreuung mit Ultraschall und die Kontaktbestrahlung für Krebskranke.

Mit dem Umzug nach Markendorf 1984 konnte auch sein Team „so richtig loslegen“, wie er es damals formulierte. Weitere Spezialsprechstunden wie die Sterilisationssprechstunde oder für Tumornachsorge wurden mit ihm ins Leben gerufen. Gerhard Schüßling war ein hervorragender gynäkologischer Operateur und Geburtshelfer. Die Geburtshilfe war für ihn besonders harte Arbeit. Sie forderte rund um die Uhr das ganze Können des Arztes und seines Teams. Waren dann Mutter und Kind wohl versorgt und glücklich, so war auch bei ihm die Freude groß.

Beim Aufbau der Landesärztekammer war Professor Schüßling einer der engagierten Kollegen und zudem u.a. in der Arbeitsgemeinschaft Brandenburgischer Tumorzentren aktiv tätig. Der Abschied aus der Klinik 1994 bedeutete für den über Jahrzehnte geachteten Gynäkologen jedoch nicht Ruhestand. Er bot weiter eine Privatsprechstunde an und engagierte sich als Vorsitzender des Vereins Onkologischer Schwerpunkt Frankfurt (Oder). Auf dem 102. Deutschen Ärztetag in Cottbus 1999 wurde er als Ehrenpräsident begrüßt. „Wir werden Professor Dr. Gerhard Schüßling in ehrender Erinnerung behalten“, teilte das Klinikum mit.