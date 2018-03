Melchower erkunden Wege zu größerer Mobilität

Angela Kowalick

Melchow Eine Bestandsanalyse stand am Sonnabend am Anfang des Workshops „Melchow macht mobil“, zu dem die Gemeindevertretung eingeladen hatte. Bürgermeister Ronald Kühn diskutierte mit den rund zwanzig vor allem älteren Teilnehmern des Workshops über die Mobilität im ländlichen Raum.

Die Kernpunkte standen schnell fest: Abgesehen vom Arbeitsweg verlassen viele Melchower den Ort vor allem in Richtung Biesenthal oder Eberswalde, um zum Einkaufen, zum Arzt oder gesundheitlichen Therapeuten zu kommen. Kultur und Sport ergänzen diese Liste. Meist wird der eigene Pkw genutzt. Von den rund 950 Einwohnern sind nach Schätzungen des Gemeindevertreters Andreas Bergener etwa die Hälfte Senioren, wobei die Zahl der jüngeren Einwohner mit Kindern durch Zuzug steigt. „Noch sind wir alle mobil, aber wir sollten an die Zukunft denken“, sagte er.

Viele Verbesserungsmöglichkeiten wurden herausgearbeitet. So fehlt es entlang der L200 an einem sicheren Radweg. Bergener bedauerte, dass sich dessen Realisierung als „wahnsinnig schwierig und teuer“ erwiesen habe. Die Abstimmung mit der Kreisebene sei langwierig, bedauerte auch Kühn, aber die Gemeindevertretung ist weiterhin bemüht, den Radweg umzusetzen. Alternativ wird bereits die nicht ausgebaute Waldstrecke entlang der Bahnlinie nach Biesenthal genutzt.

Mehrfach wurden Bus- und Bahnverbindungen kritisiert. Lösungen wie ein Halt des RE3 in Biesenthal oder gar in Melchow oder auch eine bessere Taktung und Anbindung der Busse stellten sich schon seit Jahren als schwierig heraus. Ein Zusatzhalt brächte wohl den kompletten Fahrplan durcheinander, versuchte David Kenzler eigene Erfahrungen mit der Bahn zu erläutern. Der Soziologiestudent wohnt in Biesenthal und beschäftigt sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit unter anderem mit dem Thema ländliche Mobilität. Er stellte die Erfahrungen anderer Gemeinden vor, in denen Bus und Bahn nicht ausreichend zur Mobilität der Einwohner beitragen: Mitfahren, Car-Sharing, Rufbus und Bürgerbus. Im hessischen Dietzenbach gibt es das Projekt „die blaue Bank“. Dabei fahren Bürger bei anderen mit. Die Bänke fungieren als Treffpunkte.

Ein schönes Konzept, findet Kühn, allerdings sei es für Melchow wohl nicht die erste Wahl, da die Ortsdurchfahrt vor allem von Durchreisenden genutzt werde. „Melchow hat lange Waldstrecken“, gibt er zu bedenken. Sich hier zu Wildfremden ins Auto zu setzen, scheint ihm gerade für Ältere keine praktikable Lösung zu sein.

Im Workshop wurde vor allem auf nachbarschaftliche Hilfe gesetzt. „Ich denke, es wird einen Bürgerbus geben“, resümierte Kühn. Dieser wäre individueller einsetzbar als ein Rufbus, den es vor Jahren bereits gegeben hatte, und der wie ein Linienbus meist eine feste Taktung und Strecke hat, diese aber nur auf Abruf tatsächlich fährt. Denkbar wäre es, einen Verein zu gründen, der mit Unterstützung der Gemeinde einen Siebensitzer anschafft und diesen ehrenamtlich für flexible Fahrten einsetzt, so Kühn.

Dora Duhn (79) warb für eine Zusammenarbeit mit der örtlichen Volkssolidarität. Hier könnte auf eine etablierte Mitgliederstruktur von rund 100 Melchowern zurückgegriffen werden. ⇥(gea)