Partyabend mit Tanz und Barmusik

Uwe Werner

Templin Die Unternehmervereinigung Uckermark wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Am Sonnabend konnte Präsident Siegmund Bäsler 130 Gäste zum Unternehmerball im Templiner Ahorn Seehotel begrüßen. „Eine schöne Gelegenheit, in gemütlicher Runde ins Gespräch zu kommen und ausgiebig das Tanzbein zu schwingen.“

Dafür sorgten die Damen und Herren der Berliner Live-Band „Ageless“ und ein DJ. Tanzpaare des Tanzsportclubs Schwedt boten flotte Turniertanzeinlagen, Schauspielerin Katarzyna Kunicka und Pianist Tilman Hintze zünftige Barmusik. Das Hotel-Team hatte für das Büfett einen Knüller vorbereitet: Die Kochlehrlinge Daniel Uecker und Robin Wendtlandt zauberten vor den Augen der Gäste aus frischen Lachsen, Meerforellen und einem riesigen Conger (Meeraal) leckere Filets.

Für die Tombola hatte sich der Angermünder Bäckermeister Klaus Schreiber etwas Besonderes einfallen lassen: Die Losnummern waren im Petit Four eingebacken. Als Preise wurden ein Wochenende für Zwei in einem Ahorn Hotel verlost, ein „Uckerkorb“ des Uckermärkischen Bauernhofs von Hanka Mittelstädt und ein kostenloser Stand für die nächste Messe Inkontakt. Diesen spendiert der neue Messeausrichter Uckermärkische Bühnen.

Am Rande des Ballabends bestätigte Siegmund Bäsler, dass er nicht noch einmal für das Amt des Präsidenten der Unternehmervereinigung kandidieren wird. Am 18. April wird in Schwedt ein neuer Präsident und ein neues Präsidium gewählt.

Neben der Wahl der neuen Führungsriege gibt es weitere wichtige Termine der Unternehmervereinigung im ersten Halbjahr – die Wirtschafts- und Kulturtage Angermünde am 28. und 29. April, die Messe „Inkontakt“ in Schwedt am 2. und 3. Juni, das Unternehmerfrühstück für die Region Templin/Lychen am 6. Juni sowie der Unternehmertag am 27. Juni.

Die Unternehmervereinigung Uckermark wurde am 28. Oktober 1998 gegründet und hat derzeit knapp 200 Mitglieder. Sie vertritt die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber den kommunalen Vertretungen, Verwaltungen und den politischen Parteien, den Landes-, Bundes- und europäischen Parlamenten und Behörden, den Verbänden und Kammern sowie der Investor Center Uckermark GmbH.

Sie setzt sich für die wirtschaftliche Entwicklung der Teilregionen Schwedt, Angermünde, Prenzlau und Templin sowie des gesamten Landkreises Uckermark, für eine Verständigung mit den polnischen Nachbarn und die Entwicklung der gesamten Oder-Region ein. Zudem will die Vereinigung Mitgliedern und Interessierten ein Forum zur Information und Diskussion grundsätzlicher und aktueller Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik bieten.