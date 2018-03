Das Second-Hand-Kaufhaus in der Kita

Jens Sell

Neuenhagen (MOZ) Am Sonnabend hat sich das Gebäude der Kita Wilhelm Busch in ein Secondhand-Kinderkaufhaus verwandelt. Alle Räume und ein Teil des Gartens mussten herhalten, um die Auslagen aufzunehmen. Kinderkleidung für die kommende Frühjahrs- und Sommersaison, Spielzeug und Fahrräder, alles war sorgfältig sortiert und mit Preisen versehen. „Von neun Uhr an strömten die Familien herein“, berichtet Kita-Leiterin Sybille Wimmer. Unterstützt von den Aktivposten des Fördervereins, haben sie und ihre Kolleginnen einschließlich der Praktikanten die Waren von 70 „Lieferanten“ ausgepackt und einsortiert. Alle ankommenden Kunden erhielten von Sarah Schindler-Kaul eine große und reißfeste Tragetasche, bevor sie sich auf die Shoppingtour begaben. An den Kassen standen die Vorsitzende des Fördervereins Christin Wiesner, Vereinsmitglied Elisabeth Kühn und Erzieherin Barbara Sternitz. Sie hatten alle Hände voll zu tun, den die Schlange reichte bis in den nächsten Raum. „Der Ansturm ist heute wirklich besonders groß“, freut sich Sybille Wimmer. Offensichtlich hat sich herumgesprochen, dass es sich lohnt, bei den Kita-Basaren vorbeizuschauen.