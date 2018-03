Den Sternen so nah

Christina Sleziona

Eberswalde Anlässlich des bundesweiten Astronomietags lud der Verein der Sternenfreunde Eberswalde am Sonnabend alle Fachkundigen, Laien und Hobbyastronomen ein, die gemeinsam den Himmel betrachten wollten. Verabredet wurde sich an der Sternwarte Sigmund Jähn bei der Karl-Sellheim-Schule in Westend bereits um 17.30 Uhr, um noch einen Blick auf die untergehende Sonne werfen zu können. Wie erwartet war auch der Mond bereits sichtbar.

„Doch nicht alle Sterne sind zu jedem Zeitpunkt am Nachthimmel zu sehen“, gab Michael Fietz, Vorsitzender des Vereins der Sternenfreunde Eberswalde, zu bedenken. Es käme nicht nur darauf an, auf welcher Erdhalbkugel sie beobachtet werden, sondern auch zu welcher Jahreszeit. Am Sonnabend bot sich noch einmal die Gelegenheit, die Wintersternbilder zu betrachten, die in den nächsten Tagen vom Frühlingshimmel abgelöst werden. Noch ein letztes Mal legte der Himmel also eine gute Sicht auf das sogenannte Wintersechseck frei. Damit sind die Sterne Sirius, Prokyon, Pollux und Kastor, Kapella, Aldebaran und Rigel gemeint. Selbst die Venus – momentan als Abendstern sichtbar – ließ sich zur Dämmerung blicken, bevor sie ein wenig später ganz vom Horizont verschwand. Ebenfalls gut zu erkennen waren all die Sterne, die über Deutschland nie ganz untergehen. So unter anderem der gut bekannte Polarstern, der sich im Sternenbild des Kleinen Wagens wiederfindet.

Zu einer besseren und vergrößerten Sicht verhalfen die beiden Linsen- und Spiegelteleskope. Michael Fietz erklärte den Unterschied. Vereinfacht gesprochen: Das Linsenteleskop produziert klare, scharfe Abbildungen der Himmelskörper, wohingegen mit dem Spiegelteleskop dunklere Himmelskörper besser beobachtet werden können. Den Gästen ermöglichten aber beide Geräte eine bereichernde Sicht ins Universum. Drei Vorträge über den Wintersternenhimmel, Exoplaneten (Himmelskörper außerhalb unseres Sonnensystems) und große und kleine Zahlen über Sonnen, Massen und Geschwindigkeiten rundeten den Abend ab.⇥(sle)

Nächste Veranstaltung des Vereins: 27. Juli zur totalen Mondfinsternis